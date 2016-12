„Creşterea taxelor va avea efecte devastatoare”

Vicepreşedintele PSD Constantin Niţă a declarat, ieri, la un post de radio, că, în cazul în care Guvernul va majora Taxa pe Valoarea Adăugată (TVA), produsele alimentare se vor scumpi: “Categoric, creşterea TVA-ului se va duce în creşterea preţurilor, cel puţin cu opt - zece procente. Nu are cum să nu se ducă, mai ales la produsele de larg consum, produsele alimentare”. Niţă este de părere că şi o eventuală creştere a cotei unice de impozitare ar lovi în firme: “Nu uitaţi că anul trecut s-au închis aproape 120.000 de firme, anul acesta procesul continuă”. El a atras atenţia că deşi Guvernul este strâns cu uşa în momentul de faţă, creşterea impozitelor şi taxelor pentru firme va fi devastatoare, pentru că şi aşa, în actuala structură de impozitare, ele nu rezistă. În opinia sa, “este o lipsă de coerenţă totală a actualului Guvern”, Niţă punând la îndoială “profesionalismul unora care conduc destinele Ministerului de Finanţe”. El estimează o creştere economică “zero” în 2010 şi anticipează că economia nu va ieşi din recesiune în acest an. (A.M.)