Creşteri de 16% ale tranzacţiilor electronice

Comerţul electronic cu plata online prin card bancar a crescut anul trecut cu 53% faţă de 2007, ajungînd la valoarea de 53,1 milioane de euro şi un număr de 652.000 tranzacţii, conform datelor RomCard. Valoarea reală şi volumul tranzacţiilor din comerţul electronic pe 2008 se situează totuşi cu 12-17% sub estimările iniţiale ale RomCard, respectiv cu 6,9 milioane euro. (Iniţial, Romcard a estimat pentru 2008 vînzări online de pînă la 60 milioane euro.) Directorul general al GECAD ePayment, Carmen Sebe, dezvoltatorul sistemului ePayment (plata prin internet), spune că fenomenul comerţului electronic se va intensifica în 2009, mai ales în perspectiva condiţiilor economice severe pe plan mondial şi naţional. „Internetul este canalul care aduce multe oportunităţi de vînzare şi promovare la costuri mult mai reduse şi va fi o parte importantă a strategiei companiilor pentru perioada următoare. Acesta este şi motivul pentru care nu consider că vom asista la o scădere a volumelor tranzacţionate online sub nivelul anului 2008. Tendinţa de creştere va continua, într-un ritm mai ponderat, iar pentru finalul anului estimăm o valoare totală a comerţului electronic cu plata online de aproximativ 70 milioane de euro”, a estimat Sebe. Creşterea comerţului electronic aşteptată în 2009 se înscrie în marja de 25% peste creşterea reală de anul trecut. În ceea ce priveşte produsele comercializate, topul vînzărilor a rămas relativ neschimbat anul trecut faţă de 2007, produsele telecom ocupînd primul loc, cu o pondere de 35%, categorie urmată de turism şi transporturi - 26%. GECAD ePayment este integrator de soluţii pentru comerţ electronic, iar platforma sa de comerţ electronic ePayment este dedicată exclusiv pieţei interne. RomCard este procesatorul tranzacţiilor cu carduri în România şi are 150 de comercianţi activi certificaţi în sistemul 3D Secure. Compania a certificat pînă în prezent cinci bănci în sistemul de tranzacţionare 3D Secure şi opt instituţii bancare pentru emitere.