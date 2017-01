Creşteri de peste 35% a preţurilor în industria prelucrătoare, comerţ şi servicii

Primăvara aduce creşteri semnificative în sectoarele de activitate ale industriei prelucrătoare, construcţiilor, comerţului cu amănuntul şi serviciilor, dar acelaşi trend de ascensiune vor avea şi preţurile din domeniile amintite, după cum relevă o anchetă de conjunctură a Institutului Naţional de Statistică (INS). Investigarea INS a fost efectuată pe baza unor eşantioane reprezentative în domeniul industriei prelucrătoare (1.676 firme), construcţiilor (1.254 firme), comerţului cu amănuntul (2.197 firme) şi serviciilor (2.009 firme). Diferenţa procentuală între alternativele extreme (% creştere - % scădere) constituie soldul conjunctural, care exprimă tendinţa de evoluţie a indicatorilor faţă de perioada de referinţă. Volumul producţiei în industria prelucrătoare va înregistra creşteri, atît per ansamblu (sold conjunctural +20%), cît şi pe grupe de mărime a întreprinderilor (sold conjunctural mai mare la întreprinderile care au cel puţin 500 angajaţi, respectiv +27%). Numărul de salariaţi va avea în continuare o tendinţă de uşoară scădere, soldul conjunctural fiind de minus 6%. Scăderea va fi mai accentuată, conform estimărilor managerilor, în ramuri precum articole de îmbrăcăminte şi metalurgie, soldurile conjuncturale fiind de -24% şi, respectiv -22%. Managerii intervievaţi în cadrul anchetei sînt de părere că preţurile produselor industriale vor creşte mai pronunţat începînd cu această lună (sold conjunctural +38%). Evoluţie ascendentă va fi şi în sfera construcţiilor, o dată cu ieşirea din zona moartă de activitate a sezonului rece care va aduce sporirea volumului integral al producţiei (sold conjunctural +23%), cît şi pe stocul de contracte şi comenzi (sold conjunctural +23%). Referitor la numărul de salariaţi, se preconizează o tendinţă de creştere în tot sectorul construcţiilor (sold conjunctural +13%), iar preţurile lucrărilor de construcţii se vor modifica în sus (sold conjunctural plus +49%). Vînzările de mărfuri vor spori (sold conjunctural plus 29%), pe fondul unei situaţii economice cu trend pozitiv (sold conjunctural plus +24%). Date pozitive de evoluţie sînt preconizate atît pentru comenzile de mărfuri adresate furnizorilor (sold conjunctural de plus +18%), cît şi pentru preţurile de vînzare cu amănuntul (sold conjunctural plus +47%).. Angajatorii prognozează şi o uşoară creştere a numărului de salariaţi din acest sector (+10% sold conjunctural). Situaţia economică din sectorul de servicii anunţă avansul cererii de servicii pentru întreprinderile foarte mari, de peste 500 de salariaţi, la care soldul conjunctural înregistrat este de +32%, urmate de întreprinderile mari ( 250-499 de salariaţi), cu un sold conjunctural +14% şi întreprinderile mici (1-49 de salariaţi), sold conjunctural de plus +11%. Numărul de salariaţi va creşte în toate tipurile de întreprinderi (sold conjunctural +12%), la fel şi preţurile de vînzare sau de facturare a prestaţiilor (sold conjunctural +41%).