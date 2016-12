Creşteri salariale de cel mult 3% pentru angajaţii CN APMC

Dacă anul trecut, negocierea contractului colectiv de muncă a angajaţilor din cadrul Companiei Naţionale Administraţia Porturilor Maritime Constanţa (CNAPMC) a fost una „zbuciumată” şi a durat mai bine de două luni, în acest an procesul a fost unul liniştit, lipsit de incidente. Contractul colectiv de muncă, încheiat pe un an, expiră pe 30 iunie, iar sindicaliştii au negociat cu reprezentanţii CN APMC noile contracte colective de muncă. „Potrivit Legii 62/2011 privind dialogul social, am negociat noul contract de muncă pentru o perioadă de doi ani. Din păcate, în această perioadă de criză, noul contract nu aduce mari noutăţi. Suntem condiţionaţi de Memorandumul cu Fondul Monetar Internaţional şi nu putem face creşteri salariale corecte, deşi ne încadrăm cu profit. În linii mari, creşterea este de cel mult 3% şi ne păstrăm toate drepturile câştigate de-a lungul timpului. Nu putem sări calul”, a declarat vicepreşedintele Sindicatului CNAPMC, Marian Ştefan. Potrivit afirmaţiilor lui Ştefan, în condiţiile date, angajaţii instituţiei sunt mulţumiți că au garanția locului de muncă. „În această perioadă este foarte important să ai un loc de muncă. Am dus o negociere în limitele legale. Toată lumea își dorește bani mulți, dar nu se poate. Suntem încorsetați de anumite legi care sunt nedrepte”, a spus liderul sindical. El a precizat că, deși compania înregistrează mereu profit, de la an la an li se solicită angajaților unul și mai mare. „Cum să facem acest profit, nu știu. Nu poți să tragi de o vacă bătrână fără să-i dai ovăz bun. Mă refer la mijloacele de producție și la condițiile de muncă care sunt din ce în ce mai proaste”, a spus vicepreședintele sindicatului CN APMC. Un muncitor necalificat al CN APMC are un salariu brut de 1.200 de lei, în timp ce un muncitor calificat câștigă 1.400 de lei. Cu toate acestea, salariul mediu brut în instituție este 4.400 lei.