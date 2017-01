Creşteri salariale mai mari în administraţie, decît în instituţiile autofinanţate

Cheltuielile de personal din administraţia centrală şi locală au crescut de peste două ori în ultimii patru ani, mai mult decît avansul costurilor salariale din instituţiile bugetare autofinanţate parţial sau integral, înregistrat la 70%. Într-un document elaborat de Ministerul Finanţelor Publice se precizează că, în perioada 2005-2008, cheltuielile de personal în administraţia centrală au crescut cu 114%, de la 7,65 miliarde de lei, la 16,43 miliarde de lei, în 2008. Totodată, salariile din administraţia locală au urcat de la 7,44 miliarde lei, în 2005, la 17,12 miliarde de lei, în 2008. Pe de altă parte, instituţiile finanţate integral sau parţial din venituri proprii au înregistrat un avans al cheltuielilor de personal de 72,5%, de la 5,668 în 2005, la 9,780, în 2008. \"Cheltuielile de personal din sectorul bugetar s-au dublat în perioada 2005 - 2008. Cea mai mare pondere în totalul cheltuielilor de personal o deţine administraţia centrală, în creştere constantă în fiecare an, pînă la 37,9% în 2008\", se arată în raport. În plus, şi numărul de posturi ocupate în administraţie a crescut cumulat în perioada 2005 – 2008, cu aprox. 162,5 mii de posturi (13%), dinamicile cele mai mari înregistrîndu-se în administraţia centrală, care s-a extins cu 50 de mii de posturi (17%). La nivel bugetar, numărul total de posturi aprobate a crescut de la 1.316.938 în 2005, la 1.532.674 la finele anului trecut. \"Numărul total de posturi în sectorul bugetar a crescut cu 16% în perioada 2005 - 2008, fără a exista o corespondenţă între activităţile desfăşurate de ordonatorii principali de credite şi necesarul de posturi, respectiv a naturii şi complexităţii acestora şi determinarea necesarului de personal\", se mai arată în raport. Ponderea salariilor de bază, în totalul cheltuielilor salariale, a scăzut de la 55%, în 2005, la 48% în 2008, iar celelalte componente ale cîştigului salarial şi-au majorat ponderea în totalul cheltuielilor de personal de la 27%, în 2005, la 36%, în 2008. \"Există o tendinţă sistematică de scădere a ponderii salariilor de bază în totalul cheltuielilor cu salariile, coroborată cu creşterea ponderii cheltuielilor cu indemnizaţiile, sporurilor şi cheltuielilor salariale în natură\", se apreciază în raport. Ca dinamică, salariile de bază au crescut cumulat cu 79%, în timp ce sporurile au crescut cu 136%, iar cheltuielile pentru premiere şi ore suplimentare, cu 272%. Mai mult, premiile şi orele suplimentare şi-au dublat ponderea în totalul cheltuielilor de personal în perioada de referinţă, de la 5% în 2005, la 10% în 2008. Potrivit documentului, cheltuielile de personal la nivel bugetar vor scădea în 2009 de la valoarea de 8,4% din Produsul Intern Brut în anul precedent, la 7,5%. Cheltuielile bugetului general consolidat sînt prognozate pentru acest an la un total de 205,5 miliarde lei, echivalent a 51,3 miliarde euro, reprezentînd 35,5% din PIB, anticipat la 579 miliarde lei.