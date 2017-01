Creșterile salariale ale personalului medical, susținute în Guvern

Ministrul Sănătății, dr. Patriciu Achimaș-Cadariu, a anunțat că va susține în Guvern creșterile salariale așteptate de personalul medical pentru acest an. ”Am semnat un acord cu Federația „Sanitas“ și este o hârtie semnată, oficială. Eu cred în strânsul de mâini. Cred că atunci când am dat mâna, după ce am semnat acordul, am făcut un parteneriat real. Începem cu rezolvarea inechităților. Am discutat la Ministerul Muncii, sunt 43.000 de oameni în sistem. Acest lucru, în mod evident, reprezintă o prioritate. Știu că aveți așteptări mari de la 2016. Să așteptăm o a doua creștere cu 25% a salariilor. Susțin acest lucru și îl voi susține în fața Guvernului”, a afirmat demnitarul într-o conferință organizată de Federația „Sanitas“, citat de Agerpres. El a spus că împreună cu reprezentanții „Sanitas“ va promova memorandumul pentru deblocarea posturilor din sistem. ”De asemenea, împreună cu dumneavoastră, sunt convins că vom promova acest memorandum pentru deblocarea posturilor. Cunosc lipsa personalului de specialitate, știu cum este atunci când noaptea, pe Terapie Intensivă, sunt două asistente și pe secție, uneori, una. Am trăit aceste lucruri, știu cum este și știu cât de dificil este ca a doua zi, uneori, să trebuiască să rămâi la serviciu și să continui activitatea. Sunt convins că împreună vom putea găsi soluții viabile pentru a rezolva problemele”, potrivit demnitarului.