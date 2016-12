Creşte-ţi copilul într-un mediu sănătos!

Ministerul Sănătăţii (MS) promovează creşterea copilului în mediu sănătos, astfel încât sarcina să fie dusă la bun sfârşit, dar, pe de altă parte, nu intervine în dreptul fundamental pe care familia sau femeia îl are referitor la ce anume trebuie să facă, a precizat secretarul de Stat în MS, dr. Adrian Pană. “Planificarea familială este extrem de importantă, este un drept câştigat şi cred că Ministerul Sănătăţii împreună cu ONG-urile trebuie să sprijine cetăţenii la informare şi mijloace pentru planificarea familială. Pacienţii au drepturi egale şi copilul nenăscut are de asemenea drepturi. Există situaţii în care trebuie salvată viaţa mamei. (...) Mortalitatea maternă a scăzut constant şi se are în vedere îmbunătăţirea situaţiei”, a afirmat secretarul de Stat în cadrul unei dezbateri publice având ca temă proiectul de HG privind aprobarea Strategiei naţionale de sănătate 2014-2020. Dr. Adrian Pană a susţinut că trebuie păstrat echilibrul între drepturile şi obligaţiile pacientului, iar copiii ar trebui să fie educaţi pentru a avea o viaţă sănătoasă nu numai de către sistemul de sănătate, ci şi la şcoală şi în familie, pentru a nu avea un comportament la risc. “Ne dorim ca toată partea de prevenţie primară să fie integrată în structurile de sănătate publică. Susţinem şi vrem să promovăm sănătatea educaţională. Ne dorim să creăm un mecanism predictibil, transparent”, a spus dr. Pană.