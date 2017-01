Creştinii îi prăznuiesc pe Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel

În fiecare an, pe 29 iunie, creştinii ortodocşi prăznuiesc sărbătoarea Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel. Cu această ocazie, Catedrala „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel” din Constanşţa îşi serbează, astăzi, hramul. Înaltpreasfinţitul Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, săvârşeşte, în lăcaşul de cult, Sfânta Liturghie. După slujbă, absolvenţii Facultăţii de Teologie Ortodoxă din cadrul Universităţii „Ovidius” Constanţa vor depune Jurământul de credinţă. Din acest an, fiecare promoţie va avea un nume, promoţia 2010 fiind numită după Arhidiaconul Petre David, unul dintre marii teologi şi profesori care au predat la universitatea constănţeană. Zidită între anii 1883-1885, Catedrala Arhiepiscopală „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel” a suferit deteriorări în timpul celui de-al doilea război mondial, fiind restaurată între anii 1946-1950, în timpul Episcopului Chesarie Păunescu şi al Patriarhului Iustinian Marina. A fost repictată în stil neobizantin cu decoraţiuni şi motive naţionale româneşti de pictorul profesor Gheorghe Popescu şi de Niculina Dona de la Vrancea. Mobilierul a fost executat după desenele arhitectului Ioan Mincu, la Paris, de către casa André Dore. Catedrala adăposteşte moaştele Sfântului Mare Mucenic Pantelimon, aduse din Orientul Apropiat de către Preotul Dimitrie Popescu în anul 1931, moaşele Sfinţilor Epictet şi Astion, descoperite la Halmyris în anul 2001, moaştele Sfinţilor Zotic, Atal, Casmasie şi Filip, ale Sf. Stelian, ale Sf. Auxentie, ale Sf. Simeon Stâlpnicul, ale Sfinţilor Acachie, Ignatie, Eftimie, Mercurie şi Paraschevi, icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului. Începând din 1 decembrie 2001 Catedrala are şi statut de mănăstire. Peste 500.000 de români îşi sărbătoresc onomastica de Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel.