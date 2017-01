Creştinii sărbătoresc mâine Izvorul Tămăduirii

00:53:57 / 01 Mai 2014

Deci sa inteleg ca reiigla e pentru voi aberatiile unui popa dement, care s-a apucat sa conceapa un manual de religie fara nicio legatura cu ceea ce e de fapt credinta crestina? de fapt, nici nu ma mai mir, am intalnit destui atei in lumea asta care, fara sa citeasca un capitol din Biblie ori din Sfintii Parinti, se apucasera sa-mi dea lectii de cosmologie avansata.Si eu am facut la Bacovia si am avut norocul sa fac niste ore de religie absolut minunate cu un preot admirabil. Desi erau puse undeva dupa-amiaza (va dati seama ca mai toti elevii o tuleau inainte de curs), desi eram ateu pe vremea aia, preferam sa raman cu acel om si sa discut cu el toate intrebarile la care nu aveam raspuns. Niciodata nu mi-a spus: Esti prost pentru ca nu crezi , ci incerca sa isi arunce si punctul lui de vedere in intregul meu paienjenis de idei. El, si alti cativa factori au contribuit la refuzarea atitudinii atee (cea mai penibila stare in care poate sa zaca un individ) si la acceptarea unui agnosticism care va duce, in final, la acceptarea credintei Nu a fost un moment de pe drumul Damascului , insa in mod clar ceva superior strungului comunist