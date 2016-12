„Crestonii” revin cu un nou suflu

Unul dintre cele mai vechi grupuri de rock de la malul mării, Creston, revine în faţa publicului cu un recital care va avea loc mâine seară, de la ora 21.00, în club Phoenix, intrarea fiind liberă. Liderul formaţiei, solistul vocal şi chitaristul Eugen Corbeanu, promite un show pe cinste, după două reprezentaţii susţinute la sfârşitul lui 2012 într-un alt club constănţean, care s-au dovedit a fi un succes total.

DIN PERIOADA ANILOR \'80 Numele trupei Creston, care a luat fiinţă în 1979 la Constanţa, ca o formaţie studenţească, provine de la denumirea membrilor unui trib dacic. Grupul a avut priză la publicul vremii şi a concurat la marile festivaluri de rock din ţară cu nume de legendă. Membrii trupei au participat la toate cele trei ediţii ale Festivalului Naţional de Rock din Craiova, în \'80, \'81 şi ’82. Acolo au câştigat numeroase diplome şi s-au duelat cu nume grele ale vremii precum: trupa Redivivus, în cadrul căreia evolua Cotabiţă, trupa Compact, în formula de aur, trupa Holograf al cărei lider era Mihai Pocorschi şi alte formaţii precum Sfinx, Domino sau Celelalte Cuvinte. Formaţia a mai cântat şi la numeroase alte evenimente de gen prin toată ţara, iar în prima parte a anilor \'80 a participat la înregistrări în studiourile Radiodifuziunii Române, cu compozitorul Şerban Georgescu, dar nu a definitivat materialul discografic pe care intenţiona să îl lanseze.

REVENIRE ÎN FORŢĂ Componenţa actuală a trupei este: Eugen Corbeanu - chitară şi voce, Radu Dogaru - clape, Fane Munteanu - bass şi Nicu Esanu - tobe. Liderul trupei, Eugen Corbeanu, s-a născut la 3 mai 1957, în localitatea constănţeană Mihail Kogălniceanu şi a început să studieze muzica de la vârsta de 12 ani, instrumentul favorit fiind chitara. El se află printre membrii fondatori ai formaţiei, care după Revoluţie nu a mai evoluat, dar a revenit de un an în forţă pe scena constănţeană. „Fiind constănţeni, am cântat pe litoral în fiecare an până în \'90. După aceea, toboşarul nostru a plecat din ţară şi nu am mai continuat proiectul. Anul trecut însă, în ianuarie, am reunit Creston cu membrii fondatori şi am avut două concerte la Constanţa luna trecută. Am fost primiţi cu entuziasm de un public tânăr, lucru care ne-a bucurat. La concertul de mâine seară vom interpreta doar piese evergreen, din repertoriile unor mari artişti precum membrii trupei Creedence Clearwater Revival sau chitaristul Eric Clapton şi suntem în negocieri pentru alte concerte în oraş până la primăvară”, a declarat pentru cotidianul „Telegraf”, liderul trupei Creston, Eugen Corbeanu.