Crimă, accident sau suicid?

Descoperire macabră făcută, duminică dimineaţă, de o femeie. În drum spre casă, aceasta a observat, la câţiva metri de malul Canalului Poarta Albă - Midia Năvodari, trupul neînsufleţit al unui bărbat. Speriată, a sunat imediat la 112, iar în zonă au fost trimise un echipaj de pompieri şi o ambulanţă. Militarii au scos cadavrul din apă. Poliţiştii au reuşit, în scurt timp, să stabilească identitatea victimei, bănuielile lor fiind confirmate de o rudă sosită la faţa locului. Este vorba despre Marian Cătălin Stoian, de 22 de ani, din localitatea Nisipari, dat în urmărire naţională la începutul săptămânii trecute. Ultima dată, acesta a fost văzut în viaţă în ziua de Paşte, de tatăl său, care locuieşte în Galeşu. Se pare că cei doi au avut un conflict, iar Marian Cătălin Stoian a plecat. „A fost să petreacă Paştele cu tatăl lui. Am înţeles că au consumat băuturi alcoolice. Femeia cu care trăieşte acum taică-su le-a spus anchetatorilor că, la un moment dat, cei doi s-au luat la ceartă. Mai mult, ăsta i-ar fi dat lui Cătălin şi câteva palme. Am văzut că nu a venit luni acasă, dar am aşteptat. Când am constatat că nu revine la domiciliu nici marţi, zi în care trebuia să meargă la serviciu, am anunţat Poliţia. Ei au aflat că duminică, după ce s-a luat la harţă cu tatăl lui, a zis că pleacă la Murfatlar. A ajuns în Canal... Eu sunt unchiul lui. După ce sora mea s-a despărţit de soţul ei, eu am avut grijă de el. El avea ceva probleme cu memoria. Vorbea peltic, nu prea ţinea minte, dar în rest era sănătos. A făcut şcoala ajutătoare, apoi pe cea de formare profesională, iar de o săptămână îi găsisem şi serviciu“, a declarat Adrian Dumitraşcu, unchiul lui Marian Cătălin Stoian. Cadavrul a fost transportat la morgă, pentru efectuarea necropsiei. Poliţiştii iau în calcul toate ipotezele în acest caz - suicid, moarte accidentală sau crimă.