Crimă în Sâmbăta Mare: prostituată ucisă de un fost preot

23:57:15 / 13 Aprilie 2015

pacat

pacat ca a murit , dar cum bine spune cineva tot in mesaje , la 15 anisori , sa faci fel si fel de lucruri , nu cred ca se mai ia in calcul VARSTA ca esti MINORA , in ziua de azi majoritatea fetelor de la 15 ani in sus sunt femei in toata firea , acum fiecare cu gandirea lui ce si cum crede , pacat de ala care e tata de fata in ziua de azi