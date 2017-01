Crimă la beţie în Ghindăreşti

Procurorii Parchetului de pe lîngă Tribunalul Constanţa au propus, ieri, instanţei, arestarea preventivă a lui Hurei Vidinei, de 66 ani, din localitatea constănţeană Ghindăreşti, acuzat de comiterea infracţiunii de omor. Potrivit procurorilor, în după-amiaza zilei de 3 februarie, Hurei Vidinei a fost vizitat de concubinul cumnatei lui, Liferi Patap, de 57 ani. „I-am dat de băut cît i-am dat, dar el nu se mai sătura şi îmi tot cerea. M-am supărat şi i-am reproşat că eu i-am muncit la cules de porumb şi nu mi-a dat cîţi ştiuleţi mi-a promis, vreo trei-patru traiste. Stăteam la o masă pe care era un cuţit de bucătărie şi o furculiţă, că tocmai mîncasem ceva, iar Patap s-a ridicat brusc, a luat cuţitul şi s-a repezit la mine să mă omoare. I-am prins mîinile să îl imobilizez şi în îmbrînceală, i-am smuls cuţitul şi i l-am înfipt în piept!”, a povestit Hurei Vidinei. Speriat de ceea ce a făcut, bărbatul a dat fuga la fiica sa, care locuia la cîteva case distanţă şi i-a relatat întîmplarea. Poliţiştii din Ghindăreşti l-au găsit pe Liferi Patap zăcînd într-o baltă de sînge, fără suflare. „Băusem şi eu, băuse şi el şi uite unde ne-a adus alcoolul. Acum el este mort iar eu am intrat la necaz. M-a provocat şi eu am ripostat. Plîng şi copiii lui după el, îmi pare rău că l-am omorît, nu am vrut să iasă aşa...!”, a spus cu lacrimi în ochi bătrînul de 66 ani. Procurorii susţin că Liferi Patap era un om violent, care îşi bătea concubina bolnavă de cancer şi copiii, iar la băutură îşi pierdea minţile. De multe ori, Vidinei i-a zis să o lase în pace pe femeie, să nu o mai lovească pentru că şi aşa nu mai are multe zile de trăit, însă Patap nici gînd să îl asculte. „Pînă acum nu am avut de-a face cu poliţia. Am 66 de ani şi niciodată nu am încălcat legea. Aşa mi-a fost soarta ca la vîrsta asta să stau la închisoare!”, şi-a încheiat Vidinei declaraţia dată procurorilor. Anchetatorii spun însă, că victima ar prezenta mai multe plăgi înjunghiate, două dintre ele în inimă. Vecinii celor doi spun că, agresorul, Hurei Vidinei este un om liniştit, că mai bea din cînd dar nu face scandal. În schimb Patap ar fi fost foarte violent, mai ales după ce bea. Vidinei a fost reţinut şi prezentat instanţei cu propunere de arestare preventivă.