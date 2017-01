Crimă pasională în cartierul Palas

Gelozia i-a întunecat mintea unui constănţean care şi-a înjunghiat, ieri, fosta concubină, de supărare că femeia l-a părăsit pentru un alt bărbat. Valerica Piscureanu, de 51 de ani, şi Constantin Marodin, de 59 de ani, trăiau în concubinaj de mai bine de 17 ani. În urmă cu două săptămîni, femeia l-a părăsit , mutîndu-se la doar cîteva străzi depărtare, cu un alt bărbat. Încercările lui Marodin de a o convinge să se întoarcă la el au rămas fără niciun rezultat, aşa că Marodin s-a decis să o pedepsească. Înarmat cu un pumnal, bărbatul a intrat, ieri, în curtea noului iubit al femeii, situată pe str. I.C. Brătianu, unde a găsit-o pe Valerica întinzînd rufe. Fără să stea prea mult pe gînduri, bărbatul i-a înfipt fostei concubine pumnalul în inimă. Îmbrăcat în pijamale, plin de sînge şi cu arma crimei în mînă, agresorul s-a predat poliţiştilor Secţiei 4. El le-a povestit oamenilor legii că plănuia crima de cîteva zile, sătul de infidelitatea femeii. "S-a dus ba cu unul, ba cu altul, iar eu am tot aşteptat-o, dar pînă cînd? Am iubit-o, am avut grijă de ea, îi luam medicamente, i-am crescut şi copii, şi uite cum m-a răsplătit, m-a lăsat pentru altul. Sabia am cumpărat-o sîmbătă, de la un magazin de lîngă Autogara Nord. Azi dimineaţă (n.r. ieri), cum m-am trezit, mi-am luat o sticlă cu coniac, ca să-mi fac curaj, şi după ce am băut-o, m-am dus şi am omorît-o. Sînt conştient de ce am făcut, de aceea m-am şi predat la poliţie", a mărturisit Marodin. Procurorii îl anchetează acum pentru omor şi au propus instanţei arestarea acestuia.