Crimeea, transformată într-o bază militară care amenință zona Mării Negre și statele din regiune

Eurodeputatul român Victor Boștinaru (PSD), vicepreședintele Grupului S&D pentru politică externă, a insistat în cadrul subcomisiei Parlamentului European pentru Securitate și Apărare asupra importanței 'unei viziuni comune și a unei unități europene în fața agresiunilor Rusiei', potrivit unui comunicat de presă difuzat astăzi. Intervenția eurodeputatului român a avut loc la dezbaterea Militarizarea Crimeii și situația de securitate la un an de la anexarea ilegală de către Rusia, în prezența liderului tătarilor din Crimeea, Refat Chubarov, menționează comunicatul citat. 'Conform discursului oficial a lui Vladimir Putin, difuzat de televiziunea de stat, Rusia a fost obligată să intervină militar pentru a proteja populația rusă din Crimeea. Totodată, însă, acesta menționează că acțiunea a fost elaborată strategic și premeditat. Această declarație clarifică complet situația reală. Pe parcursul întregului an, în Crimeea s-au desfășurat acțiuni de epurare etnică și violențe direcționate către minoritățile etnice, incluzând tătarii. În acest sens, discursul dumneavoastră, domnule Chubarov, contrazice dramatic propaganda rusă vehiculată de întreaga sa coloană a V-a din statele membre ale UE', a declarat eurodeputatul Victor Boștinaru. 'De asemenea, — a mai adăugat eurodeputatul român — Crimeea a fost transformată într-o reală bază militară, care constituie o amenințare atât pentru spațiul Mării Negre, cât și pentru statele din regiune. Nu trebuie să uităm că am avut un acord similar celui de la Minsk, la Munchen, cu Daladier și Chamberlain ca semnatari. Churchill a sesizat pericolul. În acest context, trebuie să fim uniți și să urmăm exemplul lui Churchill, să nu slăbim sancțiunile împotriva Federației Ruse și să întărim colaborarea cu NATO', a mai spus el.