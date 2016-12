Criminalul de la Ghindăreşti îşi aşteaptă sentinţa

Tribunalul Constanţa a avut, ieri, ultimul termen de judecată în procesul în care Hurei Vidinei, de 66 ani, din localitatea constănţeană Ghindăreşti, este judecat pentru omor. Bărbatul a recunoscut acuzaţiile aduse. „Nu am vrut să se întâmple aşa ceva, am fost provocat, nu am avut intenţia să îl ucid!”, a spus Vidinei. Potrivit actului de inculpare, în după-amiaza zilei de 3 februarie 2009, Vidinei a fost vizitat de concubinul cumnatei sale, Liferi Patap, de 57 ani. „I-am dat de băut cât i-am dat, dar el nu se mai sătura şi îmi tot cerea. M-am supărat şi i-am reproşat că eu i-am muncit la cules de porumb şi nu mi-a dat câţi ştiuleţi mi-a promis, vreo trei-patru traiste. Stăteam la o masă pe care era un cuţit de bucătărie şi o furculiţă, că tocmai mâncasem ceva, iar Patap s-a ridicat brusc, a luat cuţitul şi s-a repezit la mine să mă omoare. I-am prins mâinile să îl imobilizez şi în îmbrânceală, i-am smuls cuţitul şi i l-am înfipt în piept!”, a povestit Hurei Vidinei. Speriat de ceea ce a făcut, bărbatul a dat fuga la fiica sa, care locuia la câteva case distanţă şi i-a relatat întâmplarea. Poliţiştii din Ghindăreşti l-au găsit pe Liferi Patap zăcînd într-o baltă de sânge, fără suflare. „Băusem şi eu, băuse şi el şi uite unde ne-a adus alcoolul. Acum el este mort, iar eu am intrat la necaz. M-a provocat şi eu am ripostat”, a spus cu lacrimi în ochi bătrînul de 66 ani. Procurorii susţin că Liferi Patap era un om violent, care îşi bătea concubina bolnavă de cancer şi copiii, iar la băutură îşi pierdea minţile. De multe ori, Vidinei i-a zis să o lase în pace pe femeie, să nu o mai lovească pentru că şi aşa nu mai are multe zile de trăit, însă Patap nici gând să îl asculte. Instanţa a rămas în pronunţare.