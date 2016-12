Criminalul din Tăbăcărie, un sfert de veac de pușcărie

14:13:19 / 21 Aprilie 2015

porcarie dea juoaca

Pentru tentativa de omoe 5 ani de anchisoare prea putin an spania asta nu cred .iar an romania pentru crima directa 20 de ani prea putin .pai an belgia tentadiva de omor este 15 ani cu premeditare 20 si directa 30 de ani cam mult asta ar trebui si an romania stabila lege .daca ar fi dupamine tentativa de omor 25 ani premeditare 45 de ani omor calificat pe viata prostitutie fete baieti 5ani viol minor 10 ani furt calificat depilda 5ani antre 10 ani indiferent minor major varsta 1 2 3 pensionari e pentru toti legea dupa savarsire iar o singura lege an uniunea europeana pentru tarile membre ...