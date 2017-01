Crin Antonescu, avertizat de Ludovic Orban

14:44:10 / 31 Decembrie 2013

Ponta e bun

Ar fi mult mai bine ca Ponta sa candideze, e mult peste Antonescu, asta e ca si Basescu, mincinos, pervers, vorbeste mult si nu face nimic. Singura diferenta intre ei este ca Basescu si-a facut in 10 ani plus 4 ani de primar o avere colosala, ca si-a pus proasta in P.E iar pe ailalata mare notar, case, vile, pamant, iar Antonescu a locuit pana anul trecut in apartament. Bai Ponta, lasa-l pe Antonescu ca-i pervers, tii sarpele la san, candideaza tu si poate reusesti, esti cel mai interesat pt.tara, de Basescu si Ungureanu- carnea de Kodo- poporul s-a lamurit definitive, Antonescu spune multe, dar nimic concret, asta e ca romanul sa atace pe altii. Romanii au nevoie de conducatori cinstiti si muncitori.