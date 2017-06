Crin Antonescu îl susține pe Cristian Bușoi pentru șefia PNL

10:38:42 / 06 Mai 2017

SIC TRANZIT GLORIA PNL;

Citesti , nu-ti vine sa crezi , te crucesti si-ti scuipi in san . Marele PNL , mai mare decat cel mai mare pitic din lume , a ajuns la " rascruce " vorba lui Busoi , adica , fiind om delicat , sensibil si manierat , vrea sa ne spuna ca deja PNL are crucea pusa pe mormant , motiv pentru care a apelat la Crinul care , asa dupa cum il arata poza , s-a desteptat din somnul cel de moarte ,in care-l adancira barbarii pesedisti . Cu privirea galesa de peste fiert , si atitudine similara ganditorului de la Hamangia , a reusit , somnoros inca fiind , sa expuna opinia sa despre Busoi : tanar in toate sensurile ( chiar si cele sexuale ) , crescut sub privirile somnoroase ale lui Crin , cu o bogata experienta la nivel European pe care doar Crin o stie , si mai ales faptul ca l-a avut alaturi in marile batalii , toate pierdute cu succes . Obligatia " morala " de a fi langa Busoi , este deja o garantie a finalizarii dezastrului . Daca Busoi a ajuns sa fie considerat ca investitie pentru viitor , ne-am lamurit . Care viitor ? Actualul PNL nu are viitor , cum nu au nici celelalte partide romanesti . Chiar nu intelege nimeni ca a sosit momentul sa se decalare deschis si curajos ca este nevoie de un PNL cu o structura , doctrina si program modernizate, adaptate la nevoile romanesti si la conditiile unei Europe aflata intr-un proces de dizolvare ? Intr-o perioada in care capitalismul falimentar a intrat intro criza fara iesire ? Problema este ca nu are cine sa faca schimbarea . PNL nu are oameni potriviti pentru o asemenea opera . Asa zisii lideri care s-au perindat pana acum , au avut doar rolul pechinezilor care latra dupa gard la dulaul pesedist , cu exceptia momentului in care s-a gudurat si l-a mirosit in zona cozii in ograda USL . PNL piere si baba Busoi se piaptana cu ajutorul lui Crin , avertizand partidul ca risca sa vorbeasca de trecut cu nostalgie . Cu aceasta figura de pistil , Busoi a nimerit-o ca Irimia cu oistea-n gard . Ca sa ajungi la nostalgie trebuie sa ai un trecut plin de amintiri frumoase similare cu perderea tineretii traite din plin sau a unei femei frumoase care te-a iubit si pe care n-ai fost in stgare s-o pastrezi .