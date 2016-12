Crin Antonescu propune moţiune de cenzură împotriva „Guvernului nelegitim”

Preşedintele PNL, Crin Antonescu, a declarat, ieri, că liberalii vor iniţia şi depune o moţiune de cenzură împotriva guvernului Boc II, considerînd că, în urma revocării ministrului Dan Nica şi a retragerii din Guvern a miniştrilor PSD, Guvernul a devenit „total nereprezentativ”. Antonescu a mai spus că, dacă moţiunea va trece, „Traian Băsescu trebuie să accepte după aceea un Guvern de tehnicieni”. Crin Antonescu a afirmat că social democraţii „vor trebui să susţină” moţiunea pe care o vor depune liberalii, adăugînd că „a sosit momentul adevărului încă o dată pentru PSD. Liderul PNL a mai spus că Guvernul are de făcut imediat cîteva lucruri pentru societatea românească pînă la alegerile prezidenţiale, lucruri urgente şi absolut necesare: să pregătească de urgenţă bazele unui nou buget pentru anul viitor, pentru ca salariile şi pensiile să poată fi plătite şi după ce banii de la FMI se termină, să oprească toate licitaţiile şi toate operaţiunile frauduloase pornite în aceste săptămîni de miniştrii şi secretari de stat la adăptostul acestor scandaluri. „Acest guvern este, aşa cum se va alcătui el, cu preluarea sub titlu interimar a altor ministere de către miniştrii existenţi în cabinetul Boc, miniştrii pedişti, este un guvern total nereprezentativ. El nu are sprijin parlamentar, el nu mai exprimă acea majoritate de 70% şi ne aflăm în faţa unui guvern care nu are legitimitate”, a afirmat liderul PNL. Crin Antonescu a mai spus că preşedintele ţării este responsabil şi pentru situaţia României în Uniunea Europeană. „Îl avertizez pe preşedintele Traian Băsescu să înceteze cu dansurile, pentru că dansul s-a terminat. Traian Băsescu este responsabil de distrugerea în nouă luni de zile a ceea ce România cumulase în aproape zece ani. Este responsabil pentru situaţia României în Uniunea Europeană. Iată, ne pregătim să discutăm alături de partenerii europeni alegerea comisarilor europeni în condiţiile în care nu avem ministru de externe sau vom vedea cine va asuma ministerul de externe” a spus Antonescu.