Crina Matei se face hair-stylist

Actriţa Crina Matei se pregăteşte pentru o nouă meserie, şi anume, aceea de hair-stylist. Vedeta s-a înscris deja la Academia de Coafură, unde va începe cursurile unui nou sezon sub îndrumarea hair-stylist-ului Elena Oseacă, chiar de săptămâna viitoare. Astfel, timp de cinci luni, Crina va învăţa tehnicile de coafură, cum să se vopsească şi cum să-şi aplice bigudiurile corect, dar şi cum să-şi îndrepte părul cu placa fără să-l deterioreze.

„Este adevărat, m-am decis să urmez cursurile la Academia de Coafură, nu atât pentru a-mi face o meserie din asta, cât pentru mine personal. În meseria mea de actriţă, am nevoie să am părul îngrijit şi frumos în fiecare zi şi, pentru că nu am timp să merg la coafor, voi merge la Elena Oseacă, la aceste cursuri, pentru a învăţa elementele de bază. Acest curs este necesar tuturor femeilor care doresc să arate bine. Voi învăţa cum să aplic în mod corect vopseaua la rădăcină, cum să-mi aplic tratamentele pentru păr, cum se folosesc produsele de styling, cum să îmi pun bigudiurile şi cum să-mi aplic o coadă sau un coc. De cele mai multe ori, la teatru am tot felul de coafuri complicate şi trebuie să ştiu să îmi aranjez şi singură părul“, a declarat Crina Matei.