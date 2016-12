Crinul otrăvit

Posibila revenire în politică a fostului prefect Dănuţ Culeţu a produs o vînzoleală de nedescris în PNL Constanţa. În acest context, editorialul de ieri a provocat dezbateri aprinse pe această temă. Din discuţiile purtate cu mai mulţi liberali constănţeni de frunte, care s-au arătat a fi dispuşi să facă unele comentarii pe această temă, am dedus că cei mai mulţi dintre ei sînt îngrijoraţi de traiectoria pe care o va lua partidul în viitorul apropiat. Rezultatul surpriză de la Congresul PNL a lăsat urme adînci în organizaţia judeţeană. Ca atare, cei care l-au susţinut pe Tăriceanu sînt gata să sufle şi în iaurt. Pe acest fond de încordare, intenţia fostului prefect de a se înregimenta din nou în PNL a agitat şi mai mult spiritele. Faţă de cele relatate de mine, am constatat că lui Dănuţ Culeţu i se impută mult mai multe păcate, interlocutorii mei punînd pe tapet şi alte subiecte. Cei care nu-l vor pe Culeţu în partid sînt extrem de vehemenţi. Ei cred că domnia sa poate fi mărul discordiei în diverse dispute. Adevărul este că, la această oră, deocamdată, este linişte în PNL Constanţa. Ce-i drept, linişte, dar şi incertitudine. Starea de lucruri este diferită faţă de PD-L. Mă refer, evident, tot la organizaţia judeţeană Constanţa. În curtea foştilor aliaţi continuă furtuna. Urmează acum vîrtejul declanşat de numirea domnului Foleanu în fruntea SC Neptun. Nae Negrea îşi ascute din nou sabia, ameninţînd cu dezvăluiri incendiare un nou război intern. Oricum, Mangalia rămîne un pol de tensiune în coada PD-L. Cît timp Iorguş va fi menţinut ca lider interimar în fruntea PD-L Mangalia, poziţie de pe care dictează după cum vrea el, nu va fi linişte în partid. De fapt, PD-L Constanţa a fost măcinat de numeroasele dispute iscate pe tema unor interese mărunte. Din vara anului trecut şi pînă în prezent, după cum am constatat, am asistat la o permanentă încăierare politică. În partidul domnului Dragomir, după descălecarea de la putere, a fost linişte, pentru că nimeni nu a avut nimic de împărţit cu nimeni. Vorba aia, de unde posturi şi funcţii?! Apele s-au tulburat abia după Congres. Chiar şi aşa, nimeni nu a sărit calul. Cel puţin pînă acum, cu toate că, zilele trecute, cîţiva primari liberali au adus actualei conduceri cîteva critici. Lansată într-o manieră decentă, critica poate fi chiar constructivă. Totuşi, nu se recomandă ca problemele sensibile din partid să fie tratate cu ignoranţă, pentru a se evita efectul de bumerang. În caz contrar, PNL Constanţa poate deveni un butoi cu pulbere, aşa cum s-a întîmplat cu organizaţia lui Banias! Nu fac un caz special din posibila revenire în politică a domnului Culeţu, dar sînt sigur că, într-o anumită conjunctură, domnia sa ar putea deveni pe nepusă masă “oaia neagră” a partidului. Sînt şi cîţiva “fitilişti” de profesie care abia aşteaptă un moment prielnic pentru declanşarea unui mare scandal în partid. În această situaţie, fără să vrea, Dănuţ Culeţu se poate trezi că joacă rolul incisiv al “capului de berbec” folosit de cei care vor să ia cu asalt conducerea PNL Constanţa. E limpede că unii pîndesc momentul pentru a da startul facerii liberale după căderea lui Tăriceanu. Nu cred că, într-un astfel de context, domnul Culeţu preferă să fie… folosit. Sînt sigur că, în perspectiva alegerilor pentru şefia partidului, vom asista la importante mişcări pentru putere. Avem deja o victimă directă în persoana senatorului Puiu Haşotti. Vor fi şi victime colaterale. Sînt de-a dreptul naivi cei care se sprijină în mîini pe bunele intenţii ale lui Crin Antonescu. E bine să nu te joci cu crinul otrăvit! După cum menţionam şi în editorialul de ieri, sînt convins că domnul Crin Antonescu, în calitatea sa de preşedinte al PNL, vrea să-şi tragă aliaţi de nădejde în ţară. E firesc să facă acest lucru. La fel de firesc este ca domnia sa să nu se alieze cu filialele în care există fie şi un mic sîmbure de scandal. Poate că din acest motiv există unele reţineri în privinţa fostului prefect. Sau poate că, nu se ştie!, cuiva îi este frică de Dănuţ Culeţu!