Criss şi Vlad din LaLa Band formează o nouă trupă

Membrii trupei LaLa Band şi protagoniştii serialului TV „Pariu cu viaţa”, Criss şi Vlad, formează trupa One, un proiect muzical nou, lansat alături de MediaPro Music. Membrii One se vor întâlni cu fanii în cadrul unui concert special de lansare, „Angels to Fly”, care va avea loc la Bucureşti, în Godot Cafe - Teatru, sâmbătă, de la 21.30.

„One ne reprezintă prin faptul că împreună suntem unul, pentru că suntem tineri, ne iubim şi ne place acelaşi fel de muzică”, au spus Criss şi Vlad. Concertul susţinut de cei doi va fi unplugged, iar repertoriul ales va fi unul cu totul special. Trupa One va fi acompaniată de Bubu Cernea - clape, Cristi Comaroni - chitară acustică şi Lisarius Tătaru - chitară bass.

Biletele pentru concertul susţinut de trupa One costă 20 de lei şi pot fi achiziţionate de la Godot Cafe - Teatru, zilnic, între orele 12.00 şi 19.00.