Asociaţia bulgară pentru Siguranţă Rutieră a oferit aproximativ 30.000 de euro pentru îmbunătăţirea condiţiilor pe drumul dintre oraşele Sozospol şi Primorsko de pe litoral, unde linia din mijlocul şoselei va fi marcată cu vopsea ce conţine cristale Swarorvski. Şoseaua va deveni astfel mai strălucitoare şi mai vizibilă chiar şi pe timp de ploaie sau ceaţă deasă. În plus, într-o curbă extrem de periculoasă cunoscută sub numele de Curba lui Staviiski, cristalele vor fi mai mari, pentru a obţine un efect sporit. În acest loc, în august 2007, campionul mondial la patinaj, Maksim Staviiski, care conducea sub influenţa alcoolului, a intrat cu maşina într-un alt vehicul, în urma căruia Petăr Petrov, în vârstă de 24 de ani, şi-a pierdut viaţa, iar Manuela Gorasova, în vârstă de 18 ani, a ajuns la spital, în comă. În ianuarie 2008, Staviiski a primit o pedeapsă cu 2 ani şi jumătate de închisoare cu suspendare. În acelaşi timp, asociaţia bulgară a anunţat că va instala în curba periculoasă semne de circulaţie cu folie de diamante, deoarece acestea vor fi, de asemenea, vizibile de la distanţă.