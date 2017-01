Cristale și bijuterii spectaculoase, la Mineral Expo

Colecționarii și împătimiții de minerale, cristale, pietre prețioase și semiprețioase din toată țara și-au dat întâlnire, începând de ieri, în Pavilionul Expozițional Mamaia, la a IV-a ediție a Mineral Expo. Aproape 40 de participanți din toată țara au venit să își prezinte colecțiile de minerale pe care le-au strâns în zeci de ani, fie din țară, fie din alte regiuni ale lumii. Expoziția, care fost organizată pentru prima dată la Mamaia în 2011, aduce în fiecare an noutăți pasionaților, turiști și constănțeni deopotrivă. ”Dacă anul trecut am adus în Mamaia un smarald de 8,3 kg, acum trebuia să măsurăm frumusețea în alt mod. Așa că am adus pentru prima dată în Constanța o geodă de ametist care are 400 kg”, a spus managerul de eveniment, Ramona Bălășcuță. Spectaculoasa piesă de colecție, expusă la intrarea în Pavilionul Expozițional, uimește prin dimensiunile sale, fiind adusă tocmai din Uruguay, de la mina Tres Cerros de Santino din departamentul Artigas, și a fost trimisă special pentru a fi admirată de constănțenii și turiștii de la malul mării. Tot o premieră este și o impresionantă colecție de acvamarine, cristale despre care se spune că erau comoara sirenelor. Acest tip de cristal are legătură cu marea, marinarii purtând în vechime talismane din acvamarin, pentru a ajunge în siguranță acasă. Colecția spectaculoasă de șapte acvamarine aparține chiar organizatorului Mineral Expo, Costel Covaci, care a considerat că Mamaia este locul perfect pentru a expune mineralele care însumează peste 600 de carate. ”Colecționez minerale de 24 de ani și o parte dintre piesele mele sunt din bazinul minier Maramureș, iar altele sunt adunate din toată lumea. Pentru a completa colecția de acvamarine am făcut niște schimburi cu mai mulți colecționari din Pakistan, în ultimii ani”, a spus Covaci. El a spus că fascinația pentru pietrele prețioase și pentru cristale a început încă din copilărie, pentru că s-a născut și a crescut într-o zonă minieră - Baia Sprie - unde a putut admira frumusețile pe care pământul le oferă. Când este întrebat despre valoarea colecției, organizatorul spune că nu poate pune un preț pe aceste cristale și că nu se gândește să le înstrăineze.

ORGANIZATORII SPUN CĂ ÎN ACEASTĂ PERIOADĂ, CÂND TOATĂ ROMÂNIA ESTE LA MARE, MINERAL EXPO NU SE PUTEA DESFĂȘURA ÎNTR-UN LOC MAI POTRIVIT, MAMAIA FIIND STAȚIUNEA PREFERATĂ DE CEI MAI MULȚI TURIȘTI.

”Cei mai mulți dintre vizitatorii noștri din toată țara ne-au propus să venim și cu ediția a patra la Mamaia, pentru că este punctul de atracție în această perioadă. În plus, constănțenii iubesc pietrele prețioase și cristalele, fiind mari colecționari”, a spus Bălășcuță. Expoziția cu vânzare este deschisă până duminică, 17 august, între orele 11.00 și 21.00. Ea își dorește să atragă atenția publicului larg asupra bogățiilor care sunt ascunse în subsolul pământului. Intrarea la Mineral Expo este gratuită.