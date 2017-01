Cristi Minculescu are nevoie de transplant hepatic

Cristi Minculescu, vocalul trupei „Iris”, suferă de boala polichistică hepato-renală şi are nevoie de un transplant de ficat, soţia sa fiind unul dintre posibilii donatori. „Boala de care suferă este polichistică hepato-renală. Este o boală genetică. Cu care te naşti, pe care o moşteneşti. Cristi a moştenit-o de la tatăl său”, a declarat, ieri, doctorul Dorel Săndesc. El a explicat că această boală se caracterizează prin apariţia în ficat şi rinichi a unor chisturi, care evoluează. „Boala este progresivă de la naştere. Aceste chisturi cresc în tine”, a mai spus doctorul lui Minculescu.

Solistul trupei „Iris” se află, în prezent, în Germania, unde efectuează o serie de teste la o clinică specializată în chirurgie hepatică şi renală, precum şi în transplant. Potrivit medicului, Minculescu a fost înscris pe o listă de aşteptare pentru un transplant de ficat, fiind luată în considerare şi posibilitatea ca soţia acestuia să fie donatorul său. „Această boală cronică poate duce la afectarea funcţiilor organelor. Cu toţii am asistat la creşterea în volum a lui Cristi Minculescu, care a fost determinată de această boală. Primii afectaţi sînt rinichii. Particularitatea lui Cristi este că i-a fost afectat ficatul, care este plin de aceste chisturi”, a mai precizat doctoral. Săndesc a ţinut să sublinieze faptul că boala artistului nu are nicio legătură cu consumul de alcool, referindu-se la speculaţiile care au circulat şi încă mai circulă. „Nu este nimic adevărat despre acest posibil cancer sau de ciroză. Boala aceasta are o evoluţie cronică. Se ştia de ea”. Cu toate că singura soluţie în situaţia lui Cristi Minculescu o constituie acest transplant de ficat, medicul său a precizat că nu este o urgenţă.

Chiar dacă trupa „Iris” şi-a anulat turneul care trebuia să înceapă joi, potrivit lui Nelu Dumitrescu, toboşarul formaţiei, Cristi a fost cel care a insistat ca spectacolul programat pe 2 martie, la Bucureşti, să aibă loc. „Noi am hotărît să întrerupem acest turneu, la recomandarea medicilor. El nu mai poate face faţă acestui ritm”, a mărturisit Cosmin Nicoară, impresarul formaţiei. Nicoară a mai ţinut să sublinieze că Minculescu „s-a dus de bună voie, pe picioarele lui”, în Germania. „El locuieşte la un hotel din apropiere şi face teste cu privire la boala pe care o are”, a adăugat acesta.

Bazele trupei „Iris” au fost puse în 1976, la Bucureşti, iar Minculescu s-a alăturat formaţiei în 1980. În octombrie 2007, odată cu împlinirea a 30 de ani de activitate a trupei, el a fost decorat, de preşedintele Traian Băsescu, alături de restul colegilor săi de trupă, cu Ordinul „Meritul Cultural”. La concertul aniversar al formaţiei au participat peste 15.000 de oameni.