Cristi Şchiopu – final de carieră!

OPT ANI LA FC FARUL. Pentru veteranul Farului, Cristian Şchiopu, a sosit ziua retragerii. Fundaşul în vârstă de 36 de ani şi jumătate a decis să pună capăt activităţii de jucător, după ce îi va expira contractul cu gruparea de pe litoral, pe 30 iunie. Din păcate, fostul căpitan al constănţenilor se desparte de echipă sa de suflet la capătul unui sezon groaznic, marcat de accidentarea gravă suferită chiar în prima etapă a sezonului trecut al Ligii a II-a, la Giurgiu, accidentare care l-a ţinut departe de gazon. „Mi-am dorit mult să mai joc un an şi să ajut Farul să revină în prima ligă. Nu am avut noroc şi am suferit o ruptură de ligamente, cea mai gravă accidentare din cariera mea, chiar în primul meci al sezonului. Peste câteva zile îmi expiră contractul şi am decis că a venit momentul să-mi pun ghetele în cui”, a spus Şchiopu, care a evoluat de-a lungul carierei sale doar la două formaţii, Foresta Suceava (1992-2002) şi FC Farul (2002-2010). „Privind în urmă, cred că aş fi putut realiza mai mult. Înainte de a veni la Farul, am avut ofertă clară de la Steaua, unde era antrenor Piţurcă, dar conducerile celor două cluburi nu s-a înţeles. Nu am regretat niciun moment că am ajuns la Constanţa, pentru că am avut o echipă foarte bună în perioada când ne antrena Petre Grigoraş”, a spus Şchiopu, care a dezvăluit şi câteva dintre momentele care i-au marcat cariera: „Nu pot să uit acel 5-4 din Ştefan cel Mare, când eram la Foresta, dar cel mai frumos moment din viaţa mea de jucător a fost finala Cupei României, cu FC Farul, din 2005. Am fi putut să câştigăm trofeul, dar arbitrul ne-a ciupit şi am ratat şansa de a merge în cupele europene”.

SE FACE ANTRENOR. Fostul jucător al Farului este decis să îmbrăţişeze cariera de antrenor, urmând deja cursurile Şcolii Federale de Antrenori. Astfel, în câteva luni, Şchiopu va primi Licenţa A şi va avea dreptul de a fi principal în Liga a II-a şi secund în Liga I. „Am deja discuţii cu echipe din Liga a III-a. Vreau să-mi încep cariera de jos, dar la un club serios. Am învăţat câte puţin de la antrenorii cu care am lucrat, iar cel mai mult m-a influenţat Petre Grigoraş. Printre tehnicienii pe care-i apreciez sunt cei din noul val, Răzvan Lucescu, Dan Petrescu şi Ionuţ Badea”, a declarat Şchiopu.