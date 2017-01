Cristian Adomniţei, în arest la domiciliu

Curtea de Apel Iași a decis ca liberalul Cristian Adomniței, angajatele CJ Iași, Teodora Jinga și Carmen Irimescu, precum și Letiţia Popa, administrator al Laser CO SRL, să fie plasați în arest la domiciliu. Vinerea trecută, Tribunalul Iaşi a decis ca șeful Consiliului Județean Iaşi, reținut pentru favorizarea făptuitorului și fals intelectual, să fie cercetat sub control judiciar. Aceeaşi măsură a fost luată și în cazul angajatelor CJ Iaşi, Teodora Jinga și Carmen Irimescu, dar şi pentru Letiţia Popa, administrator al Laser CO SRL, firma cu care Consiliul Județean a încheiat un contract pentru tipărirea de materiale de promovare a județului. Cristian Adomniței a fost reținut, în 7 mai, de procurorii DNA, după aproximativ cinci ore de audieri, el fiind acuzat de favorizarea făptuitorului și fals intelectual.