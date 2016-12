Cristian Bivolaru, noul director general al FC Viitorul

Cristian Bivolaru, delegat UEFA şi fost secretar general adjunct al FRF, este noul director general al FC Viitorul, a anunţat, astăzi, într-o conferinţă de presă, finanţatorul clubului, Gheorghe Hagi. "Din momentul de faţă, Cristian Bivolaru vine alături de noi şi va ocupa funcţia de director general cu responsabilitate administrativă. Vine să ne ajute prin tot ce poate, este un om al fotbalului, cu experienţă importantă. Sper ca împreună să avem grijă de buget şi de celelalte lucruri administrative de la club", a spus Hagi. Întrebat dacă va mai aduce şi alte persoane în conducerea administrativă, Hagi a răspuns: "Îl aştept pe Popescu (Gheorghe Popescu - n.r.). Eu îl aştept, când o să se întâmple vom vedea şi pe ce post". Cristian Bivolaru, care a făcut parte din echipa lui Gheorghe Popescu în campania pentru preşedinţia FRF de anul trecut, a declarat în conferinţa de presă că îşi doreşte ca FC Viitorul să devină un club din ce în ce mai competitiv. "M-am alăturat echipei Viitorul pentru că acest nume are o mare rezonanţă pentru mine. După '90, din calitatea mea de secretar general adjunct al FRF am reînfiinţat Centrul Naţional Viitorul, dar din cauza situaţiei din acel moment proiectul nu a rezistat mult. Dar Gică s-a gândit bine şi a revenit la acest proiect. Aşa cum a reuşit cu Academia Hagi, el a făcut un brand din Viitorul. Consider că este unul dintre puţinele modele de urmat. Vin cu toată inima alături de FC Viitorul, vreau să pun umărul să devenim cât mai competitivi. Voi face tot ce este nevoie pentru ca treaba să meargă bine. Nu am pus pe hârtie fişa postului, dar e timp şi pentru asta", a spus Bivolaru. Directorul general a explicat că mandatul său de delegat UEFA expiră în vara acestui an.