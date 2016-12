Cristian Cămui, noul director tehnic al FC Farul

Fost jucător şi antrenor la FC Farul Constanţa, Cristian Cămui a preluat începând de vineri funcţia de director tehnic al grupării de pe litoral. Revenit la echipa sa de suflet după un an şi jumătate, timp în care a pregătit pe Callatis Mangalia, tehnicianul constănţean îl va consilia pe antrenorul principal Gică Butoiu şi va pune umărul la construirea unei noi echipe pentru sezonul următor, când se doreşte implicarea în lupta pentru promovarea în Liga I. „Mă bucur că m-am întors la FC Farul. Principala mea responsabilitatea va fi să-l ajut pe Butoiu, să-l sfătuiesc, însă el îşi va face programul de antrenament, va decide ce jucători trimite în teren şi va răspunde pentru rezultate. În plus, voi urmări jucătorii pe care i-am putea transfera şi voi lucra împreună cu ceilalţi oficiali ai clubului la un plan pentru sezonul următor”, a spus Cămui. Noul director tehnic va debuta sâmbătă, urmând să asiste la meciul amical pe care FC Farul îl va susţine în fieful Dunării Călăraşi, de la ora 11.00. Lotul formaţiei constănţene pentru această partidă va fi alcătuit din 20 de jucători, printre care vor fi şi Sorin Dutciuc, un mijlocaş dreapta în vârstă de 25 de ani venit în probe de la Aerostar Bacău, şi Cosmin Paşcovici. Ultimul a revenit de la Constanţa, după ce nu a ajuns la un acord cu Unirea Urziceni, şi ar putea juca pentru FC Farul în retur. „Am avut câteva discuţii şi, dacă voi primi banii la zi, voi semna până în vară. Mai am două oferte din liga secundă, dar aş prefera să rămân în Constanţa”, a spus Paşcovici. Constănţenii au mai stabilit încă două meciuri pentru săptămâna viitoare, miercuri, de la ora 11.00, pe terenul principal din str. Primăverii, cu Săgeata Năvodari, şi sâmbătă, de la ora 11.00, pe aceeaşi arenă, cel mai probabil de la ora 11.00. Ultimul ar putea fi mutat în nocturnă, conducerea clubului constănţean luând în calcul disputarea partidei cu Viitorul Constanţa, din prima etapă a returului, la lumina reflectoarelor.