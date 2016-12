Cristian Ciocan îşi va apăra tot la Galaţi centura europeană WBO

Programat iniţial în Constanţa sau în staţiunea Mamaia, pe 23 august, meciul de box dintre pugilistul român Cristian Ciocan şi danezul Leif Larsen, pentru titlul european WBO la categoria grea, aflat în posesia lui Ciocan, va avea loc la Galaţi. Numele galei de box profesionist Mamaia Evil Night a fost schimbat în Evil Fight Night, gala fiind organizată de clubul german EC Boxing, cu sprijinul municipalităţii gălăţene. ,,Cristian Ciocan revine acasă pentru a-şi păstra titlul de campion european. El se va bucura de susţinerea gălăţenilor într-o nouă luptă pentru păstrarea centurii de campion european. În numele iubitorilor de sport gălăţeni, Primăria Municipiului Galaţi susţine şi acest eveniment WBO, pentru a promova performanţele învingătorilor gălăţeni”, a anunţat ieri purtătorul de cuvânt al Primăriei Galaţi, Mihai Costache.

Gala de la Galaţi se va desfăşura pe 23 august, tot la patinoarul artificial din localitate, la fel ca şi cea din februarie, „Campion în ţara mea”, în care Christian Hammer (acesta este numele sub care activează Ciocan în Germania, la Hamburg) şi-a apărat centura în faţa ucraineanului Aleksei Mazikin, învins prin abandon. La gala din 23 august vor debuta în boxul profesionist şi cei doi fii ai campionului gălăţean Vasile Lehăduş, care în urmă cu 21 de ani a fost înjunghiat mortal în timp ce încerca să salveze o femeie de agresiunea concubinului acesteia. Octavian (28 de ani) şi Adrian Lehăduş (26 de ani), stabiliţi în Emiratele Arabe Unite, la Dubai, se antrenează la clubul german EC Boxing, unde este legitimat Cristian Ciocan.

CIOCAN VA BOXA LA CONSTANŢA ÎN 2014. „Sunt mai multe motive pentru care această gală nu mai are loc anul acesta la Mamaia: gradul mare de ocupare hotelieră în Mamaia în august, datorat mulţimii evenimentelor deja în organizare; logistica mai bună de la Galaţi, unde s-a organizat şi gala precedentă, din februarie; durata mică de timp rămas până la 23 august, în care nu am întruni toate condiţiile unei organizări optime la Constanţa. Nu am vrut să facem un asemenea eveniment la Constanţa în orice condiţii, iar logistica şi finanţarea nu erau optime acum. În schimb, Asociaţia de Promovare Litoral - Delta Dunării şi Primăria Municipiului Constanţa iau deja în calcul, împreună cu organizatorii, ca un meci al lui Cristian Ciocan să aibă loc anul viitor la Constanţa. Eu voi fi prezentă la gala de la Galaţi şi voi anunţa oficial organizarea galei de la Constanţa din 2014”, a declarat Corina Martin, preşedintele Asociaţiei de Promovare Litoral - Delta Dunării.