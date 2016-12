Cristian David, cercetat sub control judiciar; măsura poate fi contestată

Fostul ministru al Internelor Cristian David, acuzat că a luat mită 500.000 de euro pentru a interveni la prefectul de Buzău în favoarea unei persoane care revendica un teren, ar putea fi cercetat sub control judiciar. Judecătorii Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie au decis să respingă propunerea procurorilor de prelungire a arestului la domiciliu în cazul lui David. Magistraţii au dispus ca el să fie anchetat sub control judiciar, însă măsura poate fi contestată de procurorii anticorupţie. Cristian David va rămâne în arest la domiciliu, măsură preventivă sub care este cercetat începând de la sfârşitul lunii martie. Fostul ministru a fost arestat preventiv în dosarul în care este acuzat că a primit 500.000 de euro pentru a interveni la prefectul de atunci al judeţului Buzău, Cristinel Bîgiu, în prezent preşedinte suspendat al Consiliului Judeţean Buzău, în vederea stabilirii dreptului de proprietate în cazul unui teren de 15 hectare din municipiu. Cristian David a fost denunţat în 2014, iar DNA a cerut, în 10 noiembrie 2014, aviz de la preşedinte pentru urmărirea penală a fostului ministru al Internelor, pentru luare de mită. În 19 noiembrie 2014, Traian Băsescu, şeful statului la acea dată, anunţa că a dat avizul pentru începerea urmăririi penale pe numele lui Cristian David, precizând că decizia nu înseamnă că acesta este vinovat, dar va merge în faţa procurorilor pentru clarificări.