Cristian David se contrazice în privinţa pierderii finanţării ISPA la Constanţa

Ministrul delegat pentru Controlul Implementării Programelor cu Finanţare Internaţională şi Urmărirea Aplicării Aquisului Comunitar, Cristian David a întors vineri, într-o conferinţă de presă susţinută la Constanţa, declaraţia dată în urmă cu două săptămîni a Bucureşti, prin care acuza Primăria din Eforie pentru sistarea de către Comisia Europeană a programului ISPA de reabilitare a reţelelor de canalizare şi a facilităţilor de epurare a apelor uzate de la nivelul judeţului Constanţa. După ce a participat la şedinţa Comitetului de monitorizare a programului ISPA, desfăşurată a sediul Regiei Autonome Judeţene de Apă, Cristian David şi-a dat probabil seama că a acuzat eronat autoritatea locală acum două săptămîni pentru sistarea proiectului. "Un proiect ISPA de canalizare din Eforie Sud întîmpină dificultăţi în implementare şi se conturează premisa că lucrarea va fi oprită din cauza modului defectuos în care colaborează administraţia locală. Este inadmisibil ca proiecte care ţin de interesul comunităţii să fie blocate de disputele politice dintre liderii locali", afirma ministrul delegat în urmă cu două săptămîni. Întrebat vineri despre acuzele aduse primăriei Eforie, David a schimbat placa: “Nu am declarat eu aşa ceva! M-am referit doar la titlul proiectului general, care vizează reabilitarea canalizării, nu m-am referit la componenta Eforie, care este în stadiul de execuţie fizică la 5%. Este o problemă legată de întîrzierea acordării unor autorizaţii în mandatul trecut, dar sistarea programului nu ţine de administraţia publică ci de cu totul alte motive şi vreau să fac public explicit şi clar acest lucru. E doar o constatare faptul că la Eforie stadiul de execuţie fizică a proiectului este mult mai mic decît la celelalte obiective”. Fiind greşit informat, reprezentantul guvernului a confundat de asemenea, staţiile de epurare cu sistemul de canalizare.

Mai mult, în urmă cu două săptămîni, demnitarul ameninţa cu un control la sînge efectuat la Primăria Eforie pentru verificarea modului în care autorităţile locale din Eforie Sud lucrează la programul finanţat de UE cu sume nerambursabile, după ce a primit informaţii că fondurile pot fi pierdute din cauza gestiunii defectuoase a proiectului. "După controlul pe care îl voi efectua acolo, mi-aş dori să nu constat că un alt proiect nu se finalizează din cauza lipsei de sprijin şi înţelegere din partea autorităţilor locale. Ar fi bine ca liderii locali măcar să nu fie distructivi, dacă nu pot fi constructivi", afirma la acea dată David. După ce a verificat, vineri, la Constanţa, documentele din proiect, ministrul delegat şi-a “îndulcit” discursul, constatînd că alţii sînt vinovaţii, în nici un caz autorităţile locale: “Plăţile pe acest program sînt suspendate. Am încercat să găsim soluţiile pentru continuarea programului. Deşi au fost probleme care au dus la sistarea proiectului, să continuăm proiectul pentru binele locuitorilor judeţului. Neregulile au fost constatate de OLAF, nu am acest dosar, iar elementele identificate de OLAF au fost trimise la DNA pentru desfăşurarea unor investigaţii, dar eu nu am văzut acest dosar să pot da mai multe amănunte. Constatarea şi decizia de sistare a finanţării aparţine Comisiei Europene. Dacă nu ar fi existat motive întemeiate, CE nu ar fi luat această decizie”.

A venit la Constanţa cu lecţiile nefăcute

Unul din motivele vizitei lui Cristian David la Constanţa a fost urmărrirea modului în care se pune în practică planul de implementare a legislaţiei armonizate şi consolidare instituţională, care este atribuţia autorităţilor locale de transpunere, în plan local, al acquis-ului comunitar. Aceasta reprezintă o obligaţie care decurge de la nivelul administraţie centrale şi din sarcinile asumate de autorităţile locale prin planurile de monitorizare naţională la nivelul acquis-ului comunitar. În fiecare judeţ se urmăreşte punerea în practică, la nivelul fiecărei unităţi deconcentrate, a setului de măsuri care decurg din obligaţiile care revin unui viitor stat membru. “Monitorizarea este necesară pentru ca să nu fie înregistrate întîrzieri şi pentru ca adminsitraţia publică locală să fie pregătită pentru momentul aderării. Un exemplu concret este cazul Agenţiei Sanitar-Veterinare şi a celor două puncte de inspecţie la frontieră, Constanţa Nord şi Constanţa Sud, a căror termen final de realizare este luna august. Aceste puncte sînt în conformitate cu acquis comunitar întrucît sectorul de protecţie sanitar-veterinară este esenţial pentru siguranţa bunurilor alimentare şi a animalelor şi este o condiţie existenţială pentru intararea României în UE. Pentru că cele două puncte de inspecţie sînt două dintre obiectivele concrete care trebuie realizate la nivel local am făcut o vizită la faţa locului. Eu nu sînt cel chemat să verifice eventualele întîrzieri şi de aceea am recomandat instituţiei prefectului să urmărească, al nivel local, respectarea termenelor. Singura problemă de care sînt preocupat este realizarea a celor două obiective întrucît celelalte puncte sînt importante dar nu sînt esenţiale“, a declarat Cristain David. Sînt atît de importante încît ministrul liberal habar nu are care sînt acelea nefiind capabil să nominalizeze nici măcar unul dintre ele spunînd că există, totuşi, o evidenţă a acestora care pot fi pusă la dispoziţia presei. “Este important pentru administraţia publică locală să fie pregătită. Nu toate măsurile care sînt cuprinse în plan condiţionează domeniul sectorial. Acestea două fac parte din ansamblul celor opt puncte de inspecţie la frontieră la nivel naţional iar nerealizarea unei dintre acestea atrage după sine o condiţionalitate cu privire la funcţionalitatea sistemului de securizare a frontierelor cu privire la protecţia sanitar-veterinară şi automat crează probleme la nivel naţional“, a adăugat ministrul delegat.