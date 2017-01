Cristian Diaconescu, cel mai tânăr jucător la Cupa AR XV la mini-rugby

Stadionul de rugby “Mihail Naca” din Constanța a găzduit, sâmbătă, etapa a 8-a a Cupei AR XV la mini-rugby, competiție la care au participat aproximativ 170 de copii cu vârste între 9 și 14 ani. S-a concurat la trei categorii de vârstă - sub 10 ani, sub 12 ani și sub 14 ani, la final impunându-se formațiile AS Victoria Cumpăna (la U10) și AS Perla Murfatlar (la U12), iar la U14 a fost programat un meci de verificare între selecționata Ovidiu & Mihail Kogălniceanu și LPS Constanța.

Startul etapei a fost dat de... Cristian Diaconescu, care la doar doi ani a devenit cel mai tânăr jucător şi susţinător al rugby-ului din judeţul Constanţa. Cristi este băiatul arbitrului internaţional Robert Diaconescu, care se află și la conducerea arbitrilor de rugby din Constanța. La sfârşitul competiţiei sportive, noua “speranță” a rugby-ului de la țărmul mării a fost premiată pentru cel mai spectaculos... placaj aplicat tatălui!

Iată și rezultatele consemnate la cele trei categorii de vârstă - U10: CS Mihail Kogălniceanu - CS Perla Murfatlar & CS Tomitanii Constanța (selecționată) 15-15, AS Victoria Cumpăna - CSO Ovidiu 20-5, Murfatlar & Tomitanii - Ovidiu 15-10, Cumpăna - Mihail Kogălniceanu 20-10, Cumpăna - Murfatlar & Tomitanii 25-15, Mihail Kogălniceanu - Ovidiu 15-10, Mihail Kogălniceanu - CS Portul Constanţa 15-10, Portul - Murfatlar & Tomitanii 15-20, Portul - Ovidiu 15-20, Cumpăna - Portul 25-10; U12: Mihail Kogălniceanu - Murfatlar & Tomitanii 10-15, Cumpăna - Ovidiu 15-15, Murfatlar & Tomitanii - Ovidiu 25-15, Cumpăna - Mihail Kogălniceanu 20-25, Cumpăna - Murfatlar & Tomitanii 15-20, Mihail Kogălniceanu - Ovidiu 15-10, Mihail Kogălniceanu - RC Marina Mangalia 15-15, Mangalia - Murfatlar & Tomitanii 15-25, Mangalia - Ovidiu 10-15, Cumpăna - Mangalia 15-15; U14: Ovidiu & Mihail Kogălniceanu - LPS Constanţa 10-15. Clasamentul după opt etape - U10: 1. AS Victoria Cumpăna, 2. CS Perla Murfatlar & CS Tomitanii Constanța, 3. CSO Ovidiu; U12: 1. Murfatlar & Tomitanii, 2. Cumpăna, 3. Mihail Kogălniceanu; U14: 1. Ovidiu, 2. Mihail Kogălniceanu, 3. Cumpăna. La finalul competiţiei, copiii au primit sucuri şi dulciuri.