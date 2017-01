Cristian Manea, noua stea a Academiei Hagi

Cea mai prolifică şcoală de fotbal din România continuă să ofere jucători de mare perspectivă, care pot fi, într-un viitor apropiat, soluţii chiar şi pentru prima reprezentativă tricoloră. Ultimul produs al Academiei de Fotbal “Gheorghe Hagi” este Cristian Manea, un constănţean în vârstă de 16 ani (născut la 9 august 1997), care a deprins tainele fotbalului nu la FC Farul, ci la... Metalul Constanţa, la vârsta de şase ani. „Primul meu profesor a fost Cosmin Constantin, căruia îi datorez foarte mult. A avut încredere în mine, mi-a găsit locul în echipă şi mi-a dat încrederea şi motivaţia de care aveam nevoie la acel moment”, rememorează jucătorul tomitan. Evoluţiile constant bune la grupele de juniori l-au propulsat rapid şi la loturile naţionale, Cristian Manea fiind căpitan incontestabil, în ultimii ani, la reprezentativele sub 16 ani şi sub 17 ani. Ar fi vrut să joace cât mai aproape de poartă, dar postul ocupat acum în echipă consideră că i se potriveşte mult mai bine. „Îmi place golul. Mereu doream să urc mult în atac, dar fostul antrenor Cosmin Constantin mi-a spus că locul meu este în centrul apărării. Nu s-a înşelat. Este o responsabilitate mai mare, dar îmi plac provocările şi satisfacţia este şi mai mare când poţi rezolva o fază grea”, explică puştiul crescut de Academia Hagi din 2009. Caracterizat ca un jucător cu o tehnică bună în regim de viteză, cu forţă de pătrundere, puternic în duelurile unu la unu, simţ dezvoltat în faţa porţii, cu o bună lovitură de cap şi care se adaptează uşor la diverse sisteme de joc, a devenit rapid unul dintre liderii generaţiei sale. Are în palmares două titluri naţionale la juniori A şi B, dar marea satisfacţie a venit în urmă cu aproximativ o săptămână, când a debutat în meciul pierdut de FC Viitorul în faţa Stelei, scor 0-3. A bifat atunci ultimele 30 de minute ale partidei, devenind cel mai tânăr jucător din istoria Academiei Hagi care debutează în Liga 1, la 16 ani şi opt luni! A urmat apoi prima partidă ca titular la seniori, în confruntarea din deplasare cu Corona Braşov, câştigată de Viitorul cu 4-0, când jocul sigur în defensivă i-a atras inclusiv felicitările lui Gheorghe Hagi „Nu am avut emoţii când am debutat contra Stelei, chiar dacă am fost folosit ca fundaş dreapta. Cu Academia Hagi am jucat multe meciuri internaţionale împotriva unor cluburi puternice, la fel şi cu echipa naţională de juniori, astfel că nu mi-a fost teamă de adversari. Este o onoare să reprezint Constanţa şi Academia Hagi la acest nivel, să fiu cel mai tânăr jucător şi îi mulţumesc lui Gheorghe Hagi pentru încrederea şi susţinerea pe care mi le-a oferit mereu. Am avut noroc şi cu părinţii şi bunicii, care m-au ajutat întotodeauna cu ce am avut nevoie”, a precizat noua speranţă lansată în fotbalul mare de Gică Hagi.

MODELUL CHIVU Printre jucătorii săi favoriţi se află Varane (Real Madrid) şi Chiricheş (Tottenham), dar modelul său a fost Cristian Chivu. „Îl urmăream pe Chivu când eram mic şi îmi doream să ajung ca el. A fost un model pentru mine, pentru că a fost un jucător serios, liniştit, aşa cum consider că sunt şi eu. Nu îmi plac cluburile, nu am mers niciodată într-unul. Timpul liber mi-l petrec jucând FIFA pe Playstation cu colegii. Mereu îl aleg pe Varane, jucătorul meu favorit, chiar dacă echipa preferată este Barcelona, al cărei stil încercăm şi noi să-l urmăm. În rest, joc tenis de masă cu tatăl meu”, a mai spus tânărul internaţional al Viitorului. Cristi Manea are 1,82 m şi 69 kg, este un jucător de picior drept şi are până în acest moment 29 de selecţii la naţionalele U16 şi U17, unde este şi căpitan.