Cristian Manea visează să ajungă la EURO 2016

Cristian Manea, fostul jucător de la FC Viitorul, transferat de Chelsea Londra, pentru suma de trei milioane de euro, și împrumutat în prima ligă din Belgia, la Mouscron-Peruweltz, a mărturisit că visează să prindă un loc în lotul României pentru turneul final al Campionatului European, care va avea loc în vara acestui an, în Franța. „Mă simt cel mai bine în poziţia de fundaş dreapta. Am avut noroc că la Viitorul a fost nevoie de mine pe acel post şi am putut creşte în joc. La Mouscron mai sunt încă trei fundaşi dreapta în lot, dar am muncit mult să ajung aici, să fiu titular. Şi muncesc zi de zi, pentru a ajunge la Campionatul European. Simt că pot face faţă la acel nivel. Pentru asta merg la sală, mă antrenez la intensitate, mă odihnesc cât trebuie şi am grijă de alimentaţia mea”, a spus cel mai tânăr debutant din istoria naționalei tricolore. Constănțeanul a debutat ]n prima reprezentativă la vârsta de 16 ani şi 10 luni, în meciul amical cu Albania, disputat în 2014 și încheiat cu victoria tricolorilor, cu scorul de 1-0.

Fundașul dreaptă în vârstă de 18 ani, născut la Agigea, s-a impus greu la noua sa echipă, bifând sâmbătă abia al doilea meci ca titular, pierdut însă în fața celor de la FC Bruges, cu 0-3. „Am primit două goluri din faze fixe, iar al treilea a venit pe contraatac, când noi forţam marcarea unui gol. Suntem îngrijoraţi de seria negativă, dar avem şi un program greu în această perioadă. Ne vom reveni şi vom lupta pentru a ajunge în play-off-ul locurilor 7-14. Mă simt din ce în ce mai bine în Belgia, am mai multă încredere în mine şi în jocul meu şi cred că pot ieşi mai mult în evidenţă”, a explicat Manea.

