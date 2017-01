Cristian MARIN - Țară de miștocari, deszăpezire la mișto

Nu știu alții ce fac, dar mie, după codurile astea, mi s-a făcut lehamite. De tot și de toate. Și de autoritățile județene care, sâmbătă și duminică, în plin cod roșu, au închis drumurile așa bine încât nu au lăsat nici echipajele pentru intervenții speciale să ajungă să repună în funcțiune rețelele de curent electric căzute în primă fază în 90 de localități constănțene. Și de Enel, care nu contenește să ne anunțe anual investiții "macro-economice" în infrastructura proprie care, nu se știe cum, în ciuda bănetului înghițit, dă rateuri majore când ți-e lumea mai dragă. Și, după ce că te aruncă în întuneric, te lasă și în frig, dacă ți-ai luat cumva, ca un burghez, centrală proprie (fie ea pe gaz, sau pe combustibil lichid, senzorii și termostatele nu merg dom'le fără electricitate). Din același motiv n-ai nici apă. Că deh, pompele RAJA care îți trimit lichidul în casă au nevoie de curent.. De ce n-are RAJA generatoare funcționale de curent electric pentru perioade de-astea, nu se știe. Și de-asta mi-e lehamite.

NU-ȚI RISCA VIAȚA ÎNCERCÂND SĂ AJUNGI LA O ÎNMORMÂNTARE. POȚI VIZITA CIMITIRUL, VIU, DUPĂ COD. ÎMPRICINATUL N-O SĂ SE SUPERE.

Câtă vreme a fost cod roșu am înțeles că nu sunt străzile ca-n palmă. Am înțeles că drumurile trebuie închise pentru a-i salva de ei înșiși pe cei care au rămas fără instict de conservare. Fiecare are urgențele lui subiective pentru care consideră că merită să-și riște viața. Pentru unii urgența e soția care naște. Pentru alții lipsa vitei Kobe. Sunt melteni care cred că e vital să fie văzuți la mall sau în bolidul cu tracțiune spate, în drum spre mall, pe zăpadă. (Pentru cei care nu sunt șoferi, mașinile cu tracțiune spate NU pot fi scoase pe stradă de un om sănătos la cap în condiții de iarnă, pentru că NU pot fi controlate - și totuși se întâmplă în România. Am văzut trei BMW punând în pericol participanții la trafic în scurtul timp petrecut pe străzi în această perioadă). Nu am considerat niciodată că dețin adevărul absolut, motiv pentru care recomand tuturor celor care vor să evite penibilul să caute opinia specialiștilor pentru a ajunge la numitorul comun privind situațiile în care se merită să riști propria viață plecând la drum și pe a celor care, eventual, vor fi forțați să te salveze. Referințe se pot găsi pe site-urile 112 sau IGSU. Dacă situația în care te afli nu e scrisă pe unul din aceste site-uri, sau nu se apropie măcar de noțiunile de acolo privind urgențele, nu pleci la drum. Și gata. A fost un caz în care oamenii s-au certat cu polițiștii care nu-i lăsau să se aventureze în troiene, pe drum spre o înmormântare… No comment.

DACĂ NICI ÎN ROMÂNII N-AU TALENT LA ARĂTAT CU DEGETUL…

Nu am fost niciodată de acord că iarna poate fi învinsă în Dobrogea, pe viscol. Știe asta cu siguranță oricine a dat vreodată zăpada la lopată când bate vântul (la ordinul unui ofițer politruc din armată, poate, care nu vroia să riște să-i alunece plozii care vin în vizită la tati, la birou) și cine s-a înzăpezit la 50 de metri în spatele utilajului de deszăpezire (pe drumul Constanța - Cumpăna de ex.). Chiar m-am contrazis pe tema asta prin mediul virtual, cu diverse persoane, ale căror pretenții mi se păreau exagerate. După viscol se numără competențele autorităților, ziceam. Să vedem ce fac când nu mai e vânt și-apoi vorbim...

Ei bine, a trecut viscolul... Lehamite! Din toate părțile... Totul pare așa... o conspirație a înzăpeziților profesioniști într-ale smiorcăitului. Autoritățile cer populației să curețe trotuarele. Populația așteaptă ca drumarii să dea exemplu, curățând străzile. Drumarii împing zăpada spre trotuar, posesorii de mașini o aruncă în stradă.Toți folosesc ca scuză pentru durerea-n fund impersonalul "să vină să facă, dom'le, că nu e treaba mea". Noțiunile casa mea, blocul meu, vila mea se termină la poartă sau la ieșirea din scară. Trotuarul nu interesează. Devine chestiune de interes personal doar dacă un apropiat, bătrân, adult sau copil, își rupe oasele alunecând pe el.

N-ar fi mai bine ca Primăriile și regiile de drumuri să deszăpezească arterele rutiere pe bune, iar oamenii să-și curețe singurii trotuarele? În altă țară, poate... Noi suntem prea ocupați să admirăm ce n-au făcut ceilalți.

SE ÎNZĂPEZESC SINGURI!

Mai sunt unii, mai harnici din fire, care s-au apucat de treabă fără plan. Am văzut pe o stradă din Constanța, toate mașinile deszăpezite dis-de-dimineață. Oameni gospodari, ce mai. Au dat zăpada jos de pe mașini și, în loc să o arunce în grădinile blocurilor, care erau neatinse, au stocat-o pe... stradă, în dreptul locului de parcare. Nu te gândi că era mai mult de mers de la mașini până la grădini decât până în stradă. Pentru că autovehiculele stau parcate în pieptene, pe trotuar. Deci aceeași distanță și până la stradă și până la grădină. Rezultatul aruncatului zăpezii, în grup, în stradă, a fost că, la ora prânzului, strada era impracticabilă, decorată cu mașini frumos curățate și pregătite de plecare, dar blocate.

Altă șosea, alți gospodari. Și-au curățat frumos curțile și au aruncat zăpada în stradă. Considerând, probabil, că, dacă nu e în curte, nu există! Ei bine, nu dispare, nu se evaporă. Până vine căldura, blochează trotuarul pe care tot ei ar trebui să circule. Nu circulă nici alții, nici autoritățile, doar ei.

Aceeași notă de corigență și pentru autorități. Pe niciuna din cele două străzi nu trecuse vreun utilaj, vreodată, de vineri și până miercuri în jurul orei 10.00.

Pentru că tot vorbim de străzi, îți mai povestesc o întâmplare. Pe o stradă deszăpezită cât de bine a fost în stare Primăria Constanța să deszăpezească, un polițist local a coborât din mașină pentru a fotografia un autovehicul lăsat pe avarii, lipit de malul de zăpadă de pe trotuar. Posesorul mașinii l-a luat la rost pe polițist într-un limbaj pe care nu îl suportă un material de presă. Două probleme aici. Polițistul chiar avea de gând să dea amendă pentru că omul a tras pe dreapta străzii, în condițiile în care nu avea unde altundeva să oprească, pentru că nu se curățaseră locurile de parcare? Și doi, șoferul cu pricina nu avea niciun drept să facă polițistul albie de porci. În orice stat civilizat, discuția asta se termina cu un conducător auto pus cu botul pe mașină și încătușat, plus ceai cald și pătură în arest.

Sunt și oameni decenți, care își fac în liniște treaba. Pompieri și militari care salvează oameni fără să-și facă selfie. Polițiști care îngheață în vifor pentru a nu-i lăsa pe aventurieri să își riște viața. Medici care pleacă în neant pentru a asista la nașteri sau pentru a ajuta pacienți care au nevoie de dializă. Și constănțeni din te miri ce profesii care își curăță cu decență trotuarul și își deszăpezesc mașina fără a arunca zăpada pe locurile curățate de alții. Care își deszăpezesc vecinii mai în vârstă care nu au puterea de a pune mâna pe lopată. Dar eforturile lor nu prea se văd pe cod roșu de meltenism.