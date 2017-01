Cristian Mungiu, în juriul Festivalului de Film de la Deauville

Cristian Mungiu face parte din juriul celei de-a 34-a ediţii a Festivalului de Film American de la Deauville, care va avea loc între 5 şi 14 septembrie. Conform site-ului specializat filmdeculte.com, din juriul prezidat de actriţa franceză Carole Bouquet („Les Hauts murs\", 2008, regia Christian Faure) mai fac parte actorul francez Edouard Baer, actriţa israeliană Ronit Elkabetz, scenariştii francezi Pierre Jolivet şi Cédric Kahn, actorul şi scenaristul belgian Bouli Lanners, actriţa portugheză Leonor Silvera şi directorul de imagine Dean Tavoularis. Juriul va acorda Marele Premiu şi Premiul Juriului pe 14 septembrie.

În competiţie sînt înscrise filme precum „Afterschool\" de Antonio Campos, „All God\'s Children Can Dance\" de Robert Logevall, „American Son\" de Neil Abramson, „Ballast\" de Lance Hammer, „Gardians of the Night\" de Damian Harris şi „Momma\'s Man\" de Azazel Jacobs. Printre premierele festivalului se numără „Apaloosa\" de Ed Harris, „Changelling\" de Clint Eastwood şi „Hellboy II: The Golden Army\" de Guillermo del Toro.

Din secţiunea „Les films de l\'oncle Sam\" fac parte peliculele „American Teen\" de Nanette Burstein, „American Swing\" de Matty Kaufman şi Jon Hart Lake şi „War Child\" de Christian Karim Chrobog.

Anul trecut, al doilea lungmetraj al regizoarei Karen Moncrieff, „The Dead Girl\", a fost recompensat cu Marele Premiu al festivalului, în timp ce Premiul Juriului a revenit peliculei „Never Forever\", realizat de regizoarea sud-coreeană Gina Kim, aflată la al treilea lungmetraj. Juriul a fost prezidat de André Téchiné, recompensat cu un premiul pentru cel mai bun scenariu la Cannes, în 1985, pentru „Rendez-vous\" şi cu patru premii Cesar pentru „Les roseaux sauvages\", în 1995. Printre membrii juriului s-au numărat regizoarea Emilie Deleuze, muzicianul Charlie Couture şi actriţele Anouck Grinberg şi Marie-France Pisier.

Festivalul de Film American de la Deauville a fost creat în 1975, de Lionel Chouchan şi André Halimi şi este dedicat producţiilor independente americane.