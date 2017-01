Cristian Mungiu: „Palme d’Or e mai bun ca Oscarul”

Cîştigătorul marelui premiu Palme d'Or de la Cannes, Cristian Mungiu, a vorbit, ieri, despre succesul filmului său, „4 luni, 3 săptămîni şi 2 zile”, într-o conferinţă de presă, la Institutul Francez, la care au participat şi o parte dintre actorii care fac parte din distribuţia producţiei cinematografice. Recent întors în ţară, regizorul Cristian Mungiu a declarat că atmosfera de la Cannes a fost mult mai plăcută decît cea de la întoarcerea în România, unde a fost acuzat pînă şi de plagiat. „Ceea ce am povestit în sală este o întîmplare reală, pe care o ştiu de cînd eram tînăr. Lumea mă acuză în necunoştinţă de cauză”. În rest, Mungiu se bucură că nu a avut probleme cu trecerea premiului prin vamă şi spune că nu a avut timp să dea atenţie cîrcotaşilor din ţară. În conferinţa de presă, regizorul Mungiu a subliniat că premiile Oscar, deşi mult mai mediatizate, nu sînt la fel de valoroase din punct de vedere profesional. „Respect cinematografia americană. Desigur, oricine îşi doreşte un Oscar pentru film străin, însă adevărata confirmare a valorii profesionale este un premiu Palme d'Or la Cannes”.

Actriţa de origine română Anamaria Marinca, care locuieşte la Londra, dar a revenit în ţară pentru a juca rolul principal în filmul lui Cristian Mungiu, a precizat că pelicula înseamnă enorm pentru ea, pentru că a reuşit să facă ceva pentru ţara natală. Marinca, care a fost considerată favorită la premiul de interpretare la ediţia 2007 a Cannes-ului pentru rolul Otilia, din filmul „4 luni, 3 săptămîni şi 2 zile” şi a fost prima actriţă de origine română care a primit un premiu BAFTA pentru interpretare, în 2005, pentru rolul Elenei Vişinescu în „Sex Traffic”. Actriţa a povestit că a citit scenariul filmului într-o noapte, iar a doua zi, s-a urcat în tren şi a venit în România pentru a da probe pentru rolul Otilia, o studentă care-şi ajută prietena, Găbiţa (Laura Vasiliu), să facă un avort interzis. Întrebată dacă se aştepta ca filmul să ia cel mai mare premiu de la Cannes, Marinca a răspuns: „Scenariul e de Cristian Mungiu, apoi a fost de Palme d'Or. Scopul nostru n-a fost şi sper că nu va fi niciodată un premiu”. Cu toate acestea, ea a menţionat că premiul o onorează.

La rîndul său, Laura Vasiliu a spus că, iniţial, a dat probe pe fragmente din scenariu. „Nici nu am ştiut despre ce e vorba. În momentul în care am citit scenariul m-am speriat foarte tare. Apoi m-am bazat cu totul pe Cristian şi cred că nu am greşit”, a spus Vasiliu. Vlad Ivanov, care joacă rolul medicului ce face avortul, a spus că a fost măgulit cînd a aflat, „din gura lui Cristian Mungiu”, că a scris scenariul gîndindu-se la el. Actorul a povestit că o jurnalistă străină, după vizionarea filmului la Cannes, a venit la el şi i-a spus că nu-şi dă seama cum un om atît de jovial a putut să joace un astfel de rol şi că l-ar strivi sub bocanc. „A fost un adevărat compliment”, a spus Ivanov.

Cristian Mungiu este primul regizor român care ia marele trofeu de la Cannes pentru un lungmetraj. Filmul „4 luni, 3 săptămîni şi 2 zile” a mai primit două premii din partea unor jurii neoficiale de la Cannes. De altfel, pelicula va deschide, astăzi, Festivalul Internaţional de Fim Transilvania, care se va desfăşura pentru prima dată simultan în două oraşe.