Cristian Pletea a cucerit bronzul mondial și la dublu mixt

România a încheiat participarea la Campionatele Mondiale de tenis de masă pentru juniori de la Riva del Garda (Italia) cu un bilanț de trei medalii de bronz, două în întrecerile pe echipe și una la dublu mixt. Performerii sunt Cristian Pletea și Adina Diaconu, cei mai buni juniori din țară, care în sferturile de finală au obținut o victorie istorică în fața chinezilor Xu Haidong și Tianyi Qian, cu scorul de 4-2 (8-11, 11-8, 14-12, 3-11, 11-8).

„Nu-mi mai amintesc nimic. Cred că lucrul cel mai important a fost câștigarea setului al treilea. Era 1-1 și a fost un set vital. Nu am avut mereu cea mai bună tactică, a trebuit să ținem mingea pe masă, dar să fim agresivi. Am fost optimistă înainte de meci și am crezut în victorie”, a declarat Adina Diaconu. „I-am spus Adinei înainte de meci că putem câștiga, să nu se streseze. Dacă jucătorii chinezi se desprind și au un avantaj mare, ei sunt de neoprit, însă nu sunt diferiți de noi. Dacă stai aproape și fac greșeli, devin nervoși. A fost vital să jucăm cu mult spin și să punem mereu mingea pe masă, să îi ținem sub presiune. A fost important să jucăm la un nivel înalt. Suntem o pereche bună, pentru că jucăm împreună de opt ani”, a precizat Cristian Pletea, sportiv legitimat la Liceul cu Program Sportiv „Nicolae Rotaru” Constanța, unde este antrenat de Viorel Filimon și Elena Sebe.

În semifinale, românii au pierdut în fața altor chinezi, Xue Fei și Wang Manyu, scor 4-0 (11-5, 11-9, 11-3, 11-9). Anterior, Pletea și Diaconu trecuseră de Kwak Yu Bin și Kim Yealin (Coreea de Sud) cu 3-0 (11-8, 11-6, 11-6).

La simplu, toți cei opt români au depășit cu bine primul tur, însă de turul al doilea au trecut numai doi dintre ei, Diaconu și Rareș Șipoș, ambii pierzând apoi în optimile de finală.

Cristian Pletea l-a învins pe Eduardo Tomoike (Brazilia) cu 4-2 (11-5, 13-11, 9-11, 5-11, 11-5, 11-8), apoi a cedat surprinzător în fața lui Matteo Mutti (Italia), scor 4-3 (7-11, 11-7, 2-11, 11-7, 4-11, 12-10, 11-7). La dublu masculin, jucătorul constănțean a făcut pereche cu Șipoș, fiind eliminat încă din primul tur de Kim Byunghyeon și Kwak Yu Bin (Coreea de Sud), scor 3-2 (5-11, 14-12, 8-11, 11-9, 13-11).

Elena Zaharia, de la CS Farul Constanța, a câștigat meciul cu Margarita Baltușite (Belarus), scor 4-0 (12-10, 11-6, 11-5, 12-10), dar a cedat în turul secund în fața japonezei Miyu Kato, scor 4-0 (11-1, 11-6, 11-4, 11-4). La dublu fete, constănțeanca în vârstă de numai 13 ani a făcut pereche cu Tania Plăian, reușind o singură victorie, 3-2 (11-2, 8-11, 16-14, 11-13, 11-6) cu Zdena Blaskova și Katerina Cechova (Cehia). În turul al doilea, româncele au fost eliminate de Anastasia Koliș și Maria Tailakova (Rusia), scor 3-0 (11-9, 11-7, 11-9).

Citește și:

Bronz mondial pentru constănțenii Elena Zaharia și Cristian Pletea

Medalii mondiale pentru ping-pong-ul constănțean

Cristian Pletea luptă pentru calificarea la JO de tineret din 2018