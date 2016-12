Cristian Pletea stabilește record după record

La doar 15 ani, Cristian Pletea este una dintre marile speranțe ale tenisului de masă mondial, trecându-și în palmares numeroase trofee internaționale în întrecerile cadeților și juniorilor. Grație rezultatelor obținute, sportivul legitimat la LPS „Nicolae Rotaru” se află de luni bune în fruntea clasamentului mondial al cadeților, iar din această postură a fost mare favorit la Campionatele Europene de tenis de masă pentru cadeți, desfășurate săptămâna trecută, la Bratislava (Slovacia). Constănțeanul și-a respectat statutul și, alături de rusoaica Maria Taylakova, a fost desemnat cel mai medaliat sportiv al competiției, cucerind două medalii de aur, la simplu și dublu mixt, una de argint, la dublu băieți, și una de bronz, la echipe. „Sunt foarte mândru de ceea ce am reușit, însă, înainte de toate, vreau să-i mulțumesc antrenorului meu. Este un succes extraordinar, dar și o obligație pentru mine. Trebuie să muncesc mult în continuare, mai ales că de anul viitor voi trece la juniori și vreau să obțin rezultate bune și la această categorie de vârstă”, a spus Pletea, care este pregătit de antrenorul constănțean Stelian Hașoti, cel care a condus și echipa de cadeți a României.

Cea mai prețioasă dintre medalii este cea din proba de simplu, unde constănțeanul a defilat, iar în finală l-a zdrobit pe germanul de origine chineză Jannik Xu cu 4-0. „Am avut încredere în jocul meu, care a mers bine încă de la startul meciului. Adversarul a fost un pic mai lent, ceea ce mi-a permis să-mi pregătesc mai bine loviturile decisive. În al patrulea game a schimbat tactica, dar am înțeles rapid și am atacat și mai puternic”, a povestit Pletea. Celălalt titlu european a venit la dublu mixt, unde sportivul de la LPS „Nicolae Rotaru” a făcut pereche cu rusoaica Maria Taylakova. „Este pentru prima oară când am jucat împreună, dar asta nu ne-a afectat jocul în niciun fel. Am discutat mult înaintea partidelor și am decis ce strategie să aplicăm”, a explicat constănțeanul.