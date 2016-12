Cristian Popescu Piedone nu poate candida. Decizia nu e definitivă

19:15:34 / 27 Aprilie 2016

piedone

cata nesimtire are porcul asta in el au murit 64 de oameni nevinovati si el buhaiul asta fiu de fost ambasador in strainatate vine ca un bou si isi depune candidatura la primarie cat de idiot poti sa fi cand si tu ai contribuit la darea avizelor de functionare al clubului colectiv dar banii sunt mai presus de orice in tara asta de rahat si nesatulul piedone vrea din nou la primarie unde spagile sunt colosale il intreb eu pe nemernic daca copilul lui era printre cei care au piert in seara accea in clubul colectiv mai candida la primarie