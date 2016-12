Cristian Preda, invitat de Boc la Colegiul Director

Europarlamentarul PDL Cristian Preda a participat, ieri, invitat de preşedintele partidului, Emil Boc, la şedinţa Colegiului Director, pentru discuţii privind strategia electorală „Nu sunt membru al acestui for, dar am fost solicitat să particip la deliberarea care va avea loc pe marginea strategiei PDL în acest an electoral”, a scris Preda, pe blog. La şedinţa Colegiului Director Naţional de ieri s-a discutat, în principal, despre strategia PDL pentru alegerile locale, dar şi subiectul legat de Mişcarea Populară. Secretarul general al PDL, Ioan Oltean, a declarat, vineri, că nu este de acord cu participarea PDL la alegeri sub forma unei Mişcări Populare şi că partidul ar trebui să îşi păstreze însemnele.