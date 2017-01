Cristian Pustai, dezamagit că echipa sa nu a menţinut rezultatul de la pauză

Antrenorul echipei, Gaz Metan Mediaş, Cristian Pustai, a declarat vineri seară, la finalul partidei pierdute în deplasare, scor 1-3 (1-1), în faţa formaţiei CSM Poli Iaşi că elevii săi nu au reuşit să păstreze rezultatul de la pauză, deşi au jucat destul de bine.

CSM Politehnica Iaşi a deschis scorul după numai 3 minute, prin Ţigănaşu, însă până la pauză, oaspeţii de la Gaz Metan au restabilit egalitatea prin Mircea Axente. Partea a doua a jocului a fost dominată de gazde, care au preluat conducerea cu nouă minute până la final, printr-o execuţie spectaculoasă a lui Bole. Andrei Cristea a înschis tabela, în minutul 90.

„Noi am venit la Iaşi să câştigăm. Am revenit de la 0-1, am egalat după o fază fixă, după care am încercat să surprindem pe contraatac. În repriza a doua, Iaşul a venit peste noi şi ne-a prins pe o pantă descendentă. Păcat că nu am reuşit să ţinem de acel 1-1. Jocul a fost decis de cele două execuţii din finalul meciului. Nu cred că suntem încă la nivelul maxim. Mai avem de muncit“, a spus Cristian Pustai.

Tehnicianul formaţiei medieşene a mai precizat că CSM Poli Iaşi joacă altceva după plecarea lui Golubovic: „Plecarea lui Golubovic a schimbat jocul Iaşului. Nu mai sunt aruncate mingi pe atacant. Acum, cu Piccioni şi Cristea, Iaşul joacă mai elaborat. Pasează mult, construieşte. S-a văzut şi în Liga Europa că au făcut două meciuri bune.“

Cristian Pustai a adăugat că regretă situaţia în care a ajuns Rapid Bucureşti.

„Noi suntem o ţară a premierelor. La noi campionatele se decid la TAS: Acum am început campionatul fără să ştim care este a 14 echipă. E păcat de ceea ce se întâmplă la Rapid. Este o echipă cu tradiţie care a ajuns în această situaţie“, a menţionat Pustai.