Cristian Radu - primarul tuturor

SPRIJIN POLITIC Considerat favorit la câştigarea funcţiei de primar al municipiului Mangalia, mai ales după ce actualul edil, Claudiu Tusac, şi-a anunţat retragerea din cursa electorală, candidatul independent Cristian Radu încearcă să convingă electoratul din sudul litoralului că reprezintă o soluţie viabilă pentru dezvoltarea Mangaliei. Şansele lui Cristian Radu au crescut şi mai mult în ultima perioadă, în condiţiile în care acesta va primi şi suportul alegătorilor social democraţi, pe care Tusac i-a îndemnat să voteze cu Cristian Radu la funcţia de primar. „Ca şi pe 10 iunie, voi fi candidat independent. Susţinătorii mei de drept sunt locuitorii Mangaliei. Candidez din partea lor şi voi fi primarul tuturor. În Consiliul Local voi avea susţinerea PSD, PNL-PC, PNŢCD, UDTR şi UDTTMR. Sprijinul politic masiv pe care îl am în Consiliul Local mă onorează şi mă responsabilizează. Ca primar, voi avea nevoie de o majoritate stabilă în Consiliu, pentru aplicarea proiectelor benefice pentru oraş. De aceea, recomand tuturor să voteze partidele care îi reprezintă, dintre cele care mă susţin”, a spus Cristian Radu.

PROIECTE În ceea ce priveşte dezvoltarea Maagaliei şi a celor şase staţiuni, Cristian Radu spune că va continua toate proiectele bune pentru Mangalia. „Vom continua acordarea de pachete pentru pensionari şi persoane defavorizate. Vom acorda subvenţii la medicamente pentru familiile nevoiaşe şi vom amenaja noi cluburi pentru pensionari. De asemenea, avem în intenţie amenajarea a două cimitire noi, dintre care unul musulman. În plus, vom acorda subvenţie integrală la căldură pentru familiile cu venituri de până la 800 de lei/membru de familie şi o subvenţie medie de 50% pentru familiile cu venituri de până la 1.800 de lei/membru”, a spus Cristian Radu. El a adăugat că toate acestea vor fi realizate cu sprijinul Consiliului Judeţean Constanţa, alături de care se va lucra la atragerea de fonduri guvernamentale şi europene atât de necesare dezvoltării muncipalităţii, dar şi în colaborare cu Guvernul USL.

ORAŞ VERDE Deşi nu este primar încă, Cristian Radu a contribuit la câteva proiecte în interesul Mangaliei şi al cetăţenilor ei. „Am deschis două magazine de tip economat, unul în zona Cazino şi unul în cartierul Colonişti. În plus, am ajutat la salubrizarea unor subsoluri de bloc şi la racordarea unor imobile la reţeaua de apă potabilă”, a spus Cristian Radu, care a adăugat că, în aceste zile, echipa sa lucrează la programul pentru primele zile din mandatul de primar. „Avem mai multe priorităţi pe care vrem să le soluţionăm în maximum două săptămâni. Este vorba, mai întâi, despre pregătirea staţiunilor pentru sezonul estival, pentru că suntem aproape de finalul lunii iunie şi deja încep să vină turiştii. În plus, vreau să facem din Mangalia un oraş verde, primitor, un oraş ecologic, să avem staţiuni în care să-ţi fie drag să te plimbi. Sunt lucruri de bun simţ pe care le putem face până la 1 iulie. Fac apel la susţinătorii tuturor partidelor, să lăsăm deoparte vechile dispute politice şi să ne rupem de trecut. Oraşul are nevoie de linişte pentru a se dezvolta, de un primar puternic şi un Consiliu Local stabil”, a mai spus Cristian Radu.