Cristian Todie a adus acasă o carte „din viitor”

Artistul vizual Cristian Todie a profitat de o scurtă vizită în oraşul natal, reuşind să-i uluiască pe constănţeni cu noul său model revoluţionar de carte. Acesta a fost prezent, vineri după-amiază, la campusul Universităţii „Ovidius”, cu ocazia vernisajului unei expoziţii de icoane pictate pe sticlă de studenţii Facultăţii de Arte. Todie este un experimentat şi complex artist, cochetând la nivel înalt cu pictura şi sculptura, fiind copist, matematician şi inventator cu brevet cu 11 revendicări. Artistul i-a cucerit pe constănţeni cu prezentarea propriei invenţii: o carte circulară care poate fi pliată şi care oferă imagini şi informaţii din toate poziţiile paginilor ei flexibile şi uşor de parcurs. Cartea inventată de Todie a fost prezentată la Salonul Cărţii de la Paris, în luna martie.

La evenimentul de vineri au fost prezenţi studenţi şi profesori ai Facultăţii de Arte, precum şi invitaţi ai acestora, printre care s-au numărat purtătorul de cuvânt al Primăriei Constanţa şi bun prieten al artistului, Liviu Tramudana şi criticul de artă Alice Dinculescu. Artistul Todie le-a mai arătat celor prezenţi cum poate „manipula” imaginea prin realităţi paralele, folosind peste 10 exemplare suprapuse ale unei imagini - 10 postere identice cu un portret - pe care le-a rupt de la jumătate şi le-a depărtat uşor una de cealaltă. El a arătat cum poate astfel să multiplice şi să deformeze imaginea portretului respectiv, percepută de ochiul uman.

PE URMELE LUI BRÂNCUŞI „Am plecat din ţară în 1975, am trecut Dunărea înot noaptea, am trecut din Iugoslavia în Italia, printre gloanţe de AKM şi am ajuns la Paris. Am asimilat şi acaparat nu doar tot ceea ce înseamnă Brâncuşi, ci tot ceea ce înseamnă artă, am încercat să mă agăţ de neant. Ca să vii cu ceva original trebuie să cunoşti totul, de la Alfa la Omega, şi abia apoi poţi da naştere originalităţii şi autenticităţii în creaţie. Chiar dacă a plecat într-un context mai favorabil decât al meu, Brâncuşi nu s-a pretat să lucreze conform curentelor vremii la Paris, ci şi-a urmărit propria viziune”, a mărturisit sculptorul constănţean. „Sunt constănţean, de pe strada Cuza Vodă. Îmi lipseşte Constanţa, îmi lipsesc constănţenii pe care îi iubesc şi care sper să-şi păstreze încrederea în ei şi în artă”, a mai spus Cristian Todie.

„Acuzat” de genialitate, de cei care au avut ocazia să răsfoiască paginile cărţii circulare, cuprinzând informaţii despre activitatea sa, Cristian Todie a declarat că va mai lansa astfel de cărţi în diferite forme şi mărimi şi că arta este un fenomen extrem de important în evoluţia oricărei comunităţi. Arta combinată cu ştiinţă aduce şi beneficii economice. „Un artist este conştient de ceea ce face. Momentan, nu se poate achiziţiona niciun exemplar de carte în acest format, cele pentru vânzare vor fi disponibile online peste câteva luni, pe internet. Sunt mai multe exemplare, cu mai multe faţete, unele cu relief”, a precizat artistul.

La rândul său, purtătorul de cuvânt al Primăriei Constanţa, l-a prezentat pe Todie ca pe un artist unic, ce oferă mândrie comunităţii locale - şi nu numai - bucuros fiind de faptul că a putut să îl invite în faţa constănţenilor pe acest urmaş al lui Brâncuşi. „Sunt puţin subiectiv, am fost colegi de liceu. Era genial la matematică. E un artist care face cinste Constanţei şi României. Aduce lucruri noi, pe care vrea întâi să le prezinte românilor, acasă”, a declarat Liviu Tramudana.