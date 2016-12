Cristiana Tudor, învinsă în finală

Mamaia IDU Juniors Cup U16, turneu de categoria a II-a rezervat junioarelor şi juniorilor cu vârsta sub 16 ani şi înscris în calendarul Federaţiei Europene de Tenis (ETA), desfăşurat la Baza sportivă Tenis Club Idu Mamaia, situată pe malul Lacului Siutghiol din staţiunea Mamaia, şi-a desemnat, sâmbătă, câştigătorii probelor de simplu.

Primii au intrat în scenă băieţii, iar surpriza competiţiei, Alexandru Manole, cap de serie nr. 3, a continuat seria rezultatelor bune, impunându-se în duelul cu Valentin Vanţă, cap de serie nr. 2, cu 7-5, 6-4. A urmat finala fetelor, care le-a adus faţă în faţă pe constănţeanca Cristiana Tudor (LPS “Nicolae Rotaru”), cap de serie nr. 6, şi Ioana Mincă, cap de serie nr. 5. Din păcate, sportiva pregătită de Nicuşor Ene nu a repetat jocul bun de până acum şi a cedat cu 2-6, 2-6. „Sunt foarte fericită că am câştigat. A fost un drum greu până în finală şi m-am simţit destul de obosită, dar am jucat pentru public”, a spus câştigătoarea. Festivitatea de premiere a fost oficiată de reprezentanta Federaţiei Române de Tenis, fosta mare jucătoare Cătălina Cristea. „A fost un turneu foarte bun. De altfel, la această competiţie vin în fiecare an cei mai buni sportivi de la această categorie de vârstă”, a spus Cătălina Cristea.

DADACIU, ÎN FINALĂ LA BARCELONA. Jucătoarea constănţeană Sabina Dadaciu a fost prezentă în ultimul act al turneului internaţional de categoria a treia “Sanchez-Casal Kids Cup”, desfăşurat la Barcelona. Sportivă legitimată la LPS “Nicolae Rotaru” şi pregătită de Daniel Dragu a trecut, pe rând, de Anastasia Ivanova (Rusia), cu 6-1, 6-0, Naroa Larrinaga (Spania), cu 6-1, 6-0, Cristina Mayorova Bakhtina (Spania), cu 6-4, 6-0, şi Daniella Medvedeva (Rusia), cu 6-3, 3-6, 7-6, dar a cedat în finală în faţa Ekaterinei Makarova (Rusia), cu 1-6, 0-6.