Cristiano Ronaldo, bun de plată

Atacantul portughez Cristiano Ronaldo ar fi plătit 12 milioane de euro mamei copilului său, pentru ca aceasta să renunţe la drepturile parentale şi să rămână în anonimat, informează presa portugheză, citând cotidianul The Sun. Un apropiat al jucătorului a declarat, pentru The Sun, că suma a fost virată luni: „L-a costat aproape un an de salariu, dar merită. A vorbit ca despre cea mai scumpă zi din viaţa sa. Însă în final are custodia exclusivă”. Starul Realului ar fi mărturisit că îi va spune copilului cine este mama lui atunci când acesta va avea vârsta la care va putea să înţeleagă. „Mama este o petrecăreaţă cu care Cristiano nu voia să trăiască”, a notat The Sun, a doua zi după ce presa portugheză a scris că fotbalistul a recurs la serviciile unei mame purtătoare. Bebeluşul născut pe 17 iunie se află în prezent în Portugalia, la bunica sa, în timp ce Cristiano Ronaldo se află la New York, alături de iubita sa, rusoaica Irina Shayk.