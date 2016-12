Cristiano Ronaldo, cel mai profitabil fotbalist din istoria clubului Real Madrid

L-A ÎNTRECUT PE BECKHAM LA CAPITOLUL VENITURI DIN PUBLICITATE. Atacantul portughez Cristiano Ronaldo, care a fost achiziţionat de Real Madrid cu suma record de 94 milioane de euro, este jucătorul cel mai profitabil din istoria clubului spaniol, generând până la 80 de milioane euro pe an venituri din publicitate. Ronaldo, în vârstă de 24 de ani, l-a detronat pe David Beckham ca vedetă publicitară la nivelul fotbalului mondial şi ar putea câştiga până la 200 de milioane de euro din contracte de publicitate în următorii ani, scrie cotidianul AS. Veniturile din publicitate generate de Ronaldo sunt împărţite cu Real Madrid şi, în unele cazuri, cu compania portugheză Gestifute, cea care se ocupă de imaginea fotbalistului. Atacantul lusitan, ale cărui vânzări de tricouri generează, de asemenea, venituri importante, este sub contract cu companii precum Nike (echipamente sportive) sau banca portugheză Espirito Santo, dar şi cu designerul italian Armani, în locul lui Beckham. Doar un alt Ronaldo, atacantul brazilian cu acelaşi nume, a generat la Real venituri din publicitate şi din vânzări de tricouri ce se apropie de cele ale jucătorului portughez, a adăugat ziarul spaniol.

RONALDO ŞI-A PROPUS SĂ DEVINĂ CEL MAI MARE FOTBALIST DIN ISTORIE. Cristiano Ronaldo, câştigătorul Balonului de Aur în 2008, a afirmat că îşi doreşte să câştige din nou distincţia acordată celui mai bun fotbalist care evoluează în Europa şi visează ca într-o zi să fie recunoscut drept cel mai valoros jucător al tuturor timpurilor. „Sunt convins că voi primi înapoi Balonul de Aur în cel mult doi ani. Am ambiţia să ajung cel mai mare fotbalist din istoria acestui sport. Le-am promis fanilor în momentul în care am venit la Real că voi face tot posibilul pentru a câştiga toate trofeele. Sper că angajamentul pe care mi l-am luat atunci să devină realitate”, a spus mijlocaşul grupării madrilene, care apoi a mai precizat că şi-a recăpătat forma fizică dinaintea accidentării la gleznă, care l-a ţinut departe de gazon mai bine de două luni. „Mă simt bine acum şi sunt convins că nu va fi cazul să mă operez”, a spus jucătorul care a marcat deja 13 goluri în 12 partide pentru echipa spaniolă, fiind golgeterul actualei ediţii a Ligii Campionilor, cu şase reuşite.