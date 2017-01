Cristina Bujin a reluat pregătirea

Anul 2009 îi aducea atletei constănţene Cristina Bujin (CS Farul Constanţa - U. Iaşi) cele mai importante rezultate din carieră, dar şi cele mai grele încercări din viaţa personală. Pierderea fratelui, Claudiu, iar mai apoi ideea retragerii din sportul de performanţă culminau cu două rezultate care o trimiteau pe triplusaltistă în elita mondială a atletismului: medalie de argint la Campionatele Europene de tineret şi calificarea în finala Campionatului Mondial de la Berlin! Finalul de an a supus-o însă unei noi încercări dificile, sportiva pregătită de Lenuţa Dragomir fiind diagnosticată cu hepatită virală A (HVA), fiind nevoită să stea departe de groapa de nisip pentru şase luni. O pauză care pe mulţi i-ar face să se gândească la retragere, dar nu şi pe Cristina Bujin, care speră să ajungă la Campionatul European din luna iulie, deşi şi-a reluat pregătirea de curând. „Am început pregătirea doar de o lună şi sper ca în două luni să ajung la o formă acceptabilă. Mi-a fost foarte greu la începutul acestei pregătiri. După şase luni de pauză am revenit foarte greu. Totul mi se părea dificil, dar acum este mult mai bine”, s-a destăinuit atleta, care va sări pentru prima oară în acest an la Campionatele Naţionale pentru seniori şi tineret, programate pe 15 şi 16 iulie. „Va fi greu să sper la prima poziţie, dar niciodată nu poţi spune ce se poate întâmpla. Obiectivul meu principal este să-mi fac baremul pentru Campionatul European. Îmi este foarte dor de competiţii şi sper ca acest an să se încheie mult mai bine pentru mine decât a început”, a spus Cristina Bujin. Campionatele Europene de atletism vor avea loc în perioada 26 iulie - 1 august, la Barcelona, delegaţia României urmând să fie stabilită după desfăşurarea CN.